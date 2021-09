Ricardo Anaya critica fracaso del "abrazos, no balazos" de AMLO

La estrategia de "abrazos, no balazos" implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es "un fracaso rotundo", aseguró el excandidato presidencial Ricardo Anaya.

En video difundido en redes sociales, Anaya sostuvo que prueba del fracaso de "abrazos, no balazos" es que hay 100 mil mexicanos muertos en estos tres años de gobierno, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Qué ironía, ¿cuántas veces oímos al eterno candidato López Obrador quejándose de la violencia desatada en sexenios anteriores?", cuestionó el excandidato presidencial y recordó que en 2017, el Presidente dijo que le partía el alma saber que había 74 homicidios diarios en nuestro país.

"Pues qué creen, hoy, según cifras oficiales, hay 94 homicidios diarios. Qué partida debes tener el alma Andrés Manuel. Ponías el grito en el cielo por los 74 y hoy, contigo, hay 94 homicidios diarios". De ese tamaño es tu fracaso, pero ¿qué se podía esperar de una ocurrencia, una tontería como la de abrazos no balazos?", expresó Anaya.

Anaya Cortés insistió en que la "frasecita simplona" de López Obrador de "abrazos, no balazos" no funciona y recordó que el Presidente la utilizó cuando dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo Guzmán".

"Te olvidas de las miles de familias que sufren la pérdida de un papá, un hijo, un hermano. Te olvidas de que por papá y mamá víctima de violencia, hay 2 niñas y niños que quedan huérfanos", declaró Ricardo Anaya.

Anaya también advirtió que un problema complejo como el de la violencia requiere soluciones complejas.

"Estoy convencido de que sí tiene solución, pero con una estrategia integral, y mucho tesón y disciplina en la ejecución. Ya es hora de vivir sin miedo. Basta de excusas, mentiras y ocurrencias. Los mexicanos merecen vivir seguros y en paz", señaló.

En tres años AMLO ya acumula 100 mil mexicanos muertos.



Trágica ironía: ¿Se acuerdan cuando decía esto? "Me parte el alma saber que hay 74 homicidios diarios"



¡Qué partida debes tener el alma, Andrés Manuel: con tus "abrazos no balazos" pasamos de 74 a 94 homicidios diarios! pic.twitter.com/SSdVWjM8kp — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 13, 2021