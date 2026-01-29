logo pulso
Ricardo Monreal prevé emitir convocatoria para nuevo auditor Superior de la ASF

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipa el proceso de elección del auditor Superior de la ASF en México.

Por El Universal

Enero 29, 2026 08:07 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, prevé que la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sea emitida entre el 17 y 18 de febrero, para que en el mes de marzo sea designado un nuevo auditor superior de la federación.

En conferencia de prensa ante medios de comunicación, Monreal detalló que este tema de elección que se realiza en San Lázaro es uno de los temas "importantísimos", junto a la elección de los tres consejeros del INE.

Agregó que se espera que para el mes de marzo ya exista un nuevo auditor, incluso, comentó que puede ratificarse o reelegirse David Colmenares, actual titular de la ASF desde 2018.

"En el caso del auditor, casi es seguro que lancemos la convocatoria hacia el 17 y 18 de febrero para que concluyamos el examen de los inscritos y todo el procedimiento que se lleva a cabo a principios del mes de marzo. O sea, vamos a votarlo febrero y marzo para que en marzo ya haya o un nuevo auditor o lo que la asamblea determine, que puede incluso ratificarse o reelegirse el que está o nombrarse uno nuevo o una nueva".

De acuerdo con el artículo 79 de la Constitución Política, la Cámara de Diputados tiene la facultad para designar a la o el titular de la Auditoría Superior de la Federación, así como los lineamientos básicos de este procedimiento.

Cabe destacar que el titular de la ASF permanece en el encargo por ocho años y podrá ser nombrado nuevamente una sola vez. Le corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación emitir dicha convocatoria para la designación de un nuevo funcionario.

