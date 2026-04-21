Ricardo Monreal reporta bloqueo para elegir consejeros en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que los aliados de su partido, PT y Partido Verde, no aceptan la propuesta de perfiles para ocupar tres consejerías en el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que piden que dos de los lugares sean ocupados por mujeres.

¿Qué declaró Ricardo Monreal sobre la elección de consejeros?

"Tengo atorón en una parte, exactamente de hombre, hay un planteamiento de dos hombres y una mujer, y el atorón es que quieren que sean dos mujeres y un hombre", explicó.

Sin embargo, no dio los nombres de quienes propondrá a la Junta de Coordinación Política, pero sí adelantó que las bancadas del PAN y PRI no apoyarán sus propuestas, y que se encuentra en pláticas con el grupo parlamentario de MC.

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"PRI me dijo que no me va a acompañar, el PAN tampoco, desde ayer, y MC, estoy en ese proceso de platicar con ellos. La construcción del acuerdo la estoy haciendo con PT y Verde, fundamentalmente, y no ha sido fácil, ha sido todo el día", dijo.

Dijo que sólo buscará el consenso con sus aliados, PT y PVEM, y que "para lograr el consenso, si es con el ánimo de lograr, lo voy a ceder, para que sean dos mujeres y un hombre".