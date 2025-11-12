logo pulso
Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Nacional

Ricardo Salinas Pliego niega acusaciones de lavado de dinero

El empresario mexicano se defiende de las acusaciones de lavado de dinero contra su empresa de juegos.

Por EFE

Noviembre 12, 2025 08:13 p.m.
A
Ricardo Salinas Pliego niega acusaciones de lavado de dinero

San Salvador, 12 nov (EFE).- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego señaló este miércoles en El Salvador que las acusaciones de lavado de dinero contra una de sus empresas dedicada a los juegos es "solo política".

"Una de nuestras empresas que se dedica al negocio de los juegos se le congelaron sus cuentas. Se nos acusa de lavado de dinero. Nada, solo es política", señaló el magnate mexicano en inglés durante su participación como ponente en la inauguración de una conferencia de bitcóin que se lleva a cabo en el Centro Histórico de San Salvador.

El Grupo Salinas publicó, el día 11 de noviembre en X, un comunicado en el que señala que: "En una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaron hoy de una investigación sobre diversas marcas de casinos por presunto lavado de dinero".

El grupo precisó que entre estas empresas "se encuentra Ganador Azteca S.A.P.l. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.l. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca".

Salinas Pliego sostuvo que esta acción se habría dado porque: "Estoy en el espectro político y el régimen actual nos odia", sin mencionar al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El empresario dejó entrever, en octubre pasado, que podría entrar al terreno de la política al tiempo que hizo eco a una posible candidatura presidencial en México.

Bitcóin no es confiscable

En el marco de la inauguración de la conferencia bitcóin, un evento privado que reúne a entusiastas extranjeros de dicha criptomoneda, Salinas Pliego destacó que el bitcóin "es el único activo que no puede ser confiscado".

"Yo soy propietario de un banco en México. También tengo un banco en Guatemala, otro en Honduras y otro en Panamá. Sé que tenemos 22 millones de personas en nuestro banco de México y cualquiera de esas personas puede ver cómo el gobierno le confisca sus ahorros de forma inmediata", dijo.

Además señaló que "el sistema financiero, todos los bancos y todo el sistema financiero son herramientas del gobierno y herramientas de los aprovechados y parásitos para quitarte tu dinero".

