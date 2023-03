Ricardo Salinas y Villamil discuten por caída de acciones de Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Tras darse a conocer que las acciones de TV Azteca cayeron en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de poner al descubierto que sus acreedores buscan obligar a que la emisora se declare en quiebra, el empresario Ricardo Salinas Pliego, y el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil intercambiaron mensajes en redes sociales.

"Parece que quien 'morderá almohadas' será otra persona, o no don Ricardo Salinas", escribió Villamil al hacer referencia a las expresiones del empresario.

El "Tío Rich", como es llamado Salinas Pliego en redes sociales, recordó al funcionario sobre las "antenas fantasma" por las cuales fue señalado en el reporte de la Secretaría de Defensa, difundido por el grupo de activistas Guacamaya Leaks.

La polémica continuó cuando Jenaro Villamil calificó de defraudador y tramposo a Ricardo Salinas, y señaló una sociedad con Luis Cárdenas Palomino -exfuncionario y antiguo colaborador de Genaro García Luna- a través de Adamantium.

Salinas Pliego emitió una respuesta más pidiendo explicaciones sobre las acciones durante esta administración gubernamental por las que lo señalan.

"Tú que tienes la obligación de rendirnos cuentas, dinos tú qué haces con el dinero que te robas de las antenas que cobras pero no instalan, donde está el proyecto de internet gratis para todos???", cuestionó.

Esta no es la primera ocasión en que Villamil y Salinas discuten en redes sociales, pues lo han hecho con temas políticos y económicos.

Usted podrá seguir insultando y demostrando su baja calidad humana, pero lo defraudador y tramposo no se lo quita nadie, señor Ricardo Salinas. Por cierto, por qué no nos cuenta de su sociedad con Luis Cardenas Palomino a través de Adamantium? https://t.co/bNKflBnUqk — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 22, 2023

¿TV Azteca en quiebra?

De acuerdo con la agencia Bloomberg, acreedores de TV Azteca buscan obligar a la firma a declararse en quiebra después de que dejó de pagar a tenedores de bonos extranjeros.

La agencia informó que tenedores de alrededor de 63 millones de bonos en dólares no garantizados de TV Azteca presentaron una petición para que la empresa se acoja involuntariamente al Capítulo 11 en Nueva York.

Ante esto, la empresa dijo que continuará trabajando con una estricta disciplina financiera, con lo que su operación se mantiene sólida a fin de seguir generando contenidos para sus audiencias en televisión abierta y medios digitales.