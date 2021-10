Riesgo de que empresas dejen el país por reforma eléctrica: Coparmex

i el Congreso aprueba la reforma eléctrica tal y como la envío el Ejecutivo, subirán las tarifas eléctricas, lo que abre el riesgo de que salgan empresas de México, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Además de que las empresas demandarán al Estado mexicano porque se pretende hacer retroactiva la ley y dejarán de atraerse inversiones a México.

En conferencia de prensa, el líder del sindicato patronal afirmó: "Veremos muchas otras inversiones extranjeras que decidan no llegar al país y también es posible que algunas empresas que hoy están en nuestro país, al subir estos costos, pues ya no sean rentables y dejen sus inversiones con la consecuente pérdida de empleo en nuestro país".

Agregó: "Lo que mencionamos desde Coparmex, es que hay el riesgo de que algunas empresas salgan del país, precisamente porque al aumentar su costo ya no sean competitivo".

Medina Mora dijo que si se aplica la ley de manera retroactiva las empresas van a demandar, porque será en los hechos una expropiación indirecta.

"Corresponderá a las empresas afectadas que son las que tendrán que hacer las demandas. Estas empresas y los organismos empresariales en Estados Unidos y Canadá, tienen la claridad de que en caso de que así se aprobara la reforma, estas demandas serán ganadas, y tendremos como país que pagar esas indemnizaciones", explicó.

Es necesario que se respete en México el Estado de derecho porque en la medida en que no se haga se generarán litigios de las empresas afectadas y también por el incumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ir en contra de la legislación y del acuerdo "nos obligaría en caso de que estén estás expropiaciones a indemnizar".

El vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex, Carlos Aurelio Hernández, expuso que en los próximos días se realizará la COP26 donde llegarán ambientalistas y jefes de Estado para hablar de cómo reducir las emisiones y frenar el cambio climático y "nosotros vamos a llegar con la vergonzosa postura de que vamos en sentido contrario a dónde va el mundo, que le apuesta a energías limpias y nosotros apostando a seguir generando electricidad con energía sucia, cara y con combustibles fósiles".