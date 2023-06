Roberto Madrazo responde a AMLO por supuestos departamentos en Miami

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Roberto Madrazo, excandidato presidencial del PRI, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió una explicación por supuestas propiedades de lujo en Miami que recibió el priista del abogado Juan Collado.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador hizo referencia a una nota publicada por El País, que refiere que Andorra afirma que Collado compró tres departamentos de lujo en Miami al exgobernador de Tabasco.

"Ahora sí, como diría nuestro paisano (Chico Che) ¿Quién Pompó? Que se dé una explicación", expresó López Obrador.

Tras ser mencionado en la mañanera, Madrazo le pidió al Presidente que deje de mentir.

"En primer lugar, yo no tengo ninguna propiedad en Estados Unidos. Una vez más lo invito a que lo investigue y lo corrobore, para que deje de difamar y de calumniar a sus críticos y opositores", escribió el expresidente del PRI en redes sociales.

"En segundo lugar, lo invito a que lea la nota completa de El País, y se percate de que en dicha nota yo mismo aclaré el origen de esas propiedades, que como le dije, NO son mías. En tercer lugar, lo invito a que corrobore que yo no soy dueño ni socio de Latinus, ni tampoco tengo una relación económica con dicha plataforma", agregó.

"En cuarto lugar, lo invito a que deje de mentir", insistió Madrazo al mencionar la inseguridad en el país y más de 157 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio.

"Su sexenio pasará a la historia como el más violento. Deje de mentir sobre el sistema de salud. El desabasto de medicamentos lo provocó usted mismo, al desmantelar el sistema de compra de medicamentos sin tener ninguna prueba de corrupción", indicó el excandidato presidencual.

Además que mencionó "escándalos de corrupción" y a personajes como Manuel Bartlett, Julio Scherer, Ignacio Ovalle, Irma Eréndira Sandoval y Alejandro Esquer.

"Y ni que decir de sus familiares Pío, Martín y Felipa, de la Casa Gris de su hijo José Ramón y de los negocios de su hijo Andy.

"Deje de mentir sobre la economía", escribió Roberto Madrazo al criticar la situación económica de México.

"Tiene mucho que mejorar 'en casa', así que mejor ocúpese de lo suyo, y deje de culpar y difamar a otros", agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al expresidente nacional del PRI Roberto Madrazo Pintado debe dar una explicación de los tres departamentos en Miami, que le habría comprado el abogado Juan Collado.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo hizo referencia al reportaje de El País de España, en el cual se documenta que la Policía de Andorra señala a Juan Collado –detenido en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita- compró tres departamentos de lujo en Miami a Roberto Madrazo.

Además el costeó una estancia en un hotel exclusivo de España al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Las autoridades de Andorra investigan los movimientos financieros por 111 millones de dólares que habrían favorecido a Salinas y a Madrazo, dos de los posibles beneficiarios de las tarjetas de crédito a nombre de Collado Mocelo, con las que se pagaron vuelos, alquiler de vehículos, retiro de efectivo, hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos.

El presidente López Obrador refirió que Andorra es un paraíso fiscal para los corruptos y toda la delincuencia de cuello blanco.

"Andorra es un sitio para guardar dinero de procedencia ilícita, y el señor Collado allá tenía dinero. Estamos nosotros demandando que nos devuelvan ese dinero que es de procedencia ilícita hay juicios sobre esto, pero van sacando cosas"

"Ayer (lunes) dieron a conocer que este señor collado compró, porque era una especie de intermediario financiero y desde luego era el abogado de Salinas y de otros personajes de la política tradicional del viejo régimen, que compró tres departamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo y le pagó una estancia, es una minucia, a Carlos Salinas en un exclusivo hotel de España".

Criticó que eso probablemente lo desconocían la mayoría de los mexicanos porque los medios de comunicación no informan, y "esto que es nota internacional no aparece en los periódicos de México".

Recordó que Madrazo es dueño de Latinus que la plataforma de información del periodista Carlos Loret de Mola, que –dijo- mantiene una campaña en contra de su gobierno.