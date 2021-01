"Robo de tanques de oxígeno 'no es tan grande'"

Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el robo de tanques de oxígeno medicinal no es un problema muy grande y "no es tan extendido", pues detalló que este delito solo se concentra en cuatro o cinco lugares en el país.

En conferencia de prensa que encabezó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez detalló que en el 60% de los reportes de estos robos ha habido detención a los infractores, por lo que ya son procesados.

"Ha habido varios casos de asaltos, y que por lo menos, en el 60% de los casos ha habido la detención y la consiguiente judicialización y actualmente se encuentran tras las rejas (...) porque efectivamente no faltan algunos pillos que quieran actuar en un momento tan complicado, pero están las fiscalías estatales en los lugares en donde ha ocurrido, y la Guardia Nacional precisamente al respecto.

"Entonces sí se han dado, pero si hay una actuación de la autoridad", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, la titular de la SSPC señaló que si hubiera necesidad y si se pide, la Guardia Nacional podría implementar operativos para evitar estos robos.

"No es tan poco que se dé en todos los lugares, hay unos lugares específicos donde ha ocurrido. No es tan grande, no es tan extendido hasta el momento, por eso digo que han sido tres, cuatro lugares en donde ha tenido este fenómeno, pero absolutamente es como otros delitos que ocurren en el país, y que cuando se atienden y se pone fin a la impunidad, pues dejan de ocurrir", dijo.