Romero Tellaeche culpa a alumnos de impedir funcionamiento del CIDE

El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Romero Tellaeche, luego de presentarse la noche de este viernes en las instalaciones ubicadas en Santa Fe, para entregar una lista de todos aquellos que forman parte del Centro "para evitar que se meta gente que no es del CIDE y no los ponga en peligro" y para recordarles que tienen tomadas "instalaciones federales", envió un comunicado a la comunidad cideíta para informar que el bloqueo impide que se lleven a cabo procesos que permiten el correcto funcionamiento de la institución.

"Aproximadamente a las 19:00 horas, acudí en compañía del Doctor Jordy Micheli, encargado de despacho de la Secretaría Académica, a las instalaciones del CIDE a fin de informar al grupo de alumnos que bloquean la entrada, que existen diversos procesos pendientes de la institución que se deben llevar a cabo para su correcto funcionamiento y que es imposible realizarlos si las instalaciones están tomadas", explicó Romero Tellaeche.

Asimismo, indicó que llevó una lista que abarca a toda la comunidad del CIDE, con el fin de entregarla a vigilancia para salvaguarda de las instalaciones y evitar que entren personas ajenas a la institución. "Sin embargo, se nos impidió la entrada y entrega el listado", dijo.

Ante ello, añadió: "Volvemos a hacer un llamado a estudiantes y académicos que tienen tomadas las instalaciones para que permitan el ejercicio de las funciones que tiene encomendada la institución".

Tras el breve encuentro con el director general, la comunidad de estudiantes también envió un comunicado que difundieron en sus redes sociales, para advertir que después de cinco días de paro Romero Tellaeche se presentó en el CIDE para entregar la lista, y que se le informó que dicha información ya había sido recopilada con profesores y personal administrativo.

"Tenemos un compromiso por asegurar la integridad de todas las personas de la institución", indicaron. Además, informaron que en reiteradas ocasiones se le solicitó que entregara una carta firmada de no represalias y que leyera el pliego petitorio", explicaron.

Y añaden: "Entre frases como: 'Este acto está mal', 'No es amenaza', 'Que conste que traje esta lista', 'Esto que hacen es una ilegalidad', tememos más que nunca por nuestra integridad. Queremos reafirmar que si algo le sucede a cualquier miembro de la comunidad estudiantil responsabilizamos al Dr. José Antonio Romero Tellaeche".

Los estudiantes y maestros convocaron a una marcha para este sábado que partirá a las 10 de la mañana de Parque Hundido con dirección a las instalaciones del Conacyt.