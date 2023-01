Rosa Icela Rodríguez presentará informe sobre caso de saxofonista

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está atendiendo el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, y anunció que mañana jueves Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentará un informe sobre el caso.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, López Obrador señaló que podría pedirle al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que reciba a la joven saxofonista.

Destacó que sigue detenido Juan Antonio Vera Carrizal, el agresor de la saxofonista, luego de que un juez le concediera prisión domiciliaria.

"Ayer se trató este asunto, nosotros lo estamos atendiendo desde antes, hemos hablado con ella a través de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, lo atiende Rosa Icela Rodríguez.

"También ayer hablamos de que no había salido de la cárcel, no ha salido porque se está preparando un proceso, se está atendiendo y que mañana íbamos a informarles, mañana jueves, y va a estar mañana Rosa Icela Rodríguez, que lo estamos viendo como estamos atendiendo", añadió.

"¿Podría pedirle al gobernador (de Oaxaca) Salomón Jara que la reciba?", se le preguntó.

"Sí, además él se manifestó, ya lo hizo público, si se cree que es sincero o no, ya es otro tipo de cosas, pero él ya se manifestó y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y vamos a esperar mañana para atender el asunto, ya le vamos a dar un informe", dijo.

Ayer, afuera de Palacio Nacional, el gobernador Salomón Jara afirmó que "huele a corrupción", el fallo el Juez de control de Huajuapan, Teódulo Pacheco, que modificó la medida cautelar a Juan Antonio Vera Carrizal —autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos— para que tenga prisión domiciliaria.

En entrevista tras reunirse con el presidente López Obrador, el gobernador morenista afirmó que ha solicitado que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revise el fallo.