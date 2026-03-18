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Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata

La exsecretaria aclara que no buscará cargos y actuará desde sociedad civil.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 08:20 p.m.
A
Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata

Rosario Robles Berlanga, experredista y exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se integró a la red de "Defensores de México" que este miércoles puso en marcha el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, como una estrategia para "defender el voto" en el proceso electoral de 2027.

Rosario Robles explica objetivos y alcance de la red

En entrevista de medios, la también extitular de la Sedatu explicó que se trata de una iniciativa propia que tuvo el respaldo del partido tricolor. Aclaró que esto no significa que se vaya a afiliar al PRI, sino que su labor la desarrollará desde la sociedad civil.

Detalló que la tarea fundamental de ciudadanos y ciudadanas será defender los votos, que se cuenten bien, que se tengan las actas y que no haya posibilidad de ninguna acción fraudulenta.

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"Yo creo que la experiencia de Venezuela a mí me ha ilustrado muchísimo. Ellos lograron demostrar, con actas en la mano, un resultado electoral, y yo creo que debemos garantizar que todos los partidos de oposición puedan acreditar sus votos y que se tengan las actas en la mano. A través de esta plataforma que estamos creando vamos a estar en los estados convocando a ciudadanos, a gente que no tiene militancia partidaria, a que estén en la casilla, que sea una red muy sólida y que tengan el acta en la noche para que se puedan contar bien los votos. Yo vengo de esa historia, vengo de esa lucha, porque en México se contarán los votos, primero, se contarán y luego que se contarán bien", apuntó.

Rosario Robles descarta aspiraciones políticas y reafirma compromiso

A pregunta expresa, Robles Berlanga descartó cualquier interés en competir por un puesto de elección popular y enfatizó que participa en esta red de "Defensores de México" con el único afán de defender la democracia desde la ciudadanía y sin importar colores partidistas.

"No estamos pensando en eso, yo no estoy aquí para tener un cargo, yo ya he sido diputada, presidenta de un partido, secretaria de Estado, me ha tocado estar en los lugares más remotos de este país y en las alcantarillas a las que en algún momento me lanzaron, pero aquí estamos, con la frente en alto, con la misma convicción de hay que defender a México", puntualizó.

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