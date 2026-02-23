Sacerdotes hacen oración por la paz ante situación en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 22 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de

, alias "El Mencho", líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un

encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, en el municipio de Tapalpa en Jalisco.De acuerdo con reportes oficiales delde la Defensa Nacional, el capo fue localizado gracias a que suse reunió con él en la entidad. Luego de que ella se retirara el 21 de febrero, Rubén permaneció en una cabaña junto a su círculo de seguridad. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México.Luego de su muerte, se registraronen distintos estados del país, en los que se reportaron, quema de vehículos y unidades de transporte, además de ataques a establecimientos y comercios. No obstante, la presidentaanunció este lunes que las actividades se han restablecido con normalidad.En medio de la tensión que atraviesa Jalisco y otras entidades federales tras la muerte de "El Mencho",subieron a la azotea de un recinto parroquial para exponer aly hacer unapor la, lo que fue tomado como mucho como un acto de fe y humanidad entre el sentimiento de incertidumbre.En redes sociales se difundieron dos videos en los que se puede presenciar este acto de esperanza. El primer video publicado en X por la usuaria @FridaEspinosa muestra aly al Padre Pedro desde la azotea de laen El Salto, Jalisco. Uno de ellos sostenía la Santísima Eucaristía mientras elevaba al cielo una oración."Señor hoy elevamos hacia ti nuestro clamor, pidiéndote por la paz de nuestro pueblo y por el cese de la violencia. No pudimos salir a celebrar la Eucaristía como cada domingo, pero nunca te olvidas de nosotros... Permítenos tener un respiro de paz y volver a nuestras habituales ocupaciones. Sin peligro.. Sin amenazas", dijeron para luego tocar laPor otro lado, laque circuló en plataformas digitales se muestra a dos sacerdotes en el techo de lo parece una iglesia ubicada presuntamente en laen Guadalajara. Uno de ellos lleva entre sus manos almientras lo eleva en dirección al cielo y de fondo se escucha el campaneo del recinto.Finalmente, este gesto por parte de los clérigos fue realizado con la finalidad de compartir un poco de esperanza y fe a la población al interior de la entidad, ya que, algunas iglesias de la zona se vieron obligadas a cancelar sus misas presenciales. En redes, muchos usuarios se unieron en esta "por la paz".Por su parte, lapidió este domingo a sus obispos comunicar de manera oportuna las incidencias que llegaran a presentarse en sus diócesis, con la finalidad de construir unque permita alertar a las autoridades y establecer indicadores dey feligreses.