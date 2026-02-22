Comunidad internacional lanza alertas de violencia en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 22 de febrero, cerca de las 11 de la mañana, autoridades federales confirmaron la muerte de Nemesio Osegura Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Operativo federal en Tapalpa y muerte de "El Mencho"

De acuerdo con los reportes, "El Mencho" fue abatido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, y falleció durante el traslado a la capital mexicana.

Reacciones internacionales y alertas por violencia en Jalisco

En consecuencia, gobiernos internacionales han emitido alertas tras el acontecimiento y la violencia que ha desatado a lo largo de la República Mexicana, especialmente en Jalisco.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau felicitó a las autoridades mexicanas por la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Landau detalló por medio de sus redes sociales que la muerte del capo representa un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.

El Gobierno de Canadá manifestó estar "profundamente alarmado" por los hechos de violencia en Jalisco tras un operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG.

La canciller Anita Anand señaló que Ottawa sigue de cerca la rápida evolución de la situación, marcada por tiroteos, bloqueos con vehículos incendiados y órdenes de confinamiento en zonas como Puerto Vallarta. Canadá pidió a sus ciudadanos evitar salir y advirtió la suspensión de transporte.

Air Canada y otras aerolíneas cancelaron vuelos al destino turístico.

El gobierno británico actualizó su alerta de seguridad para México, debido a la violencia que sacude al estado de Jalisco tras la muerte de "El Mencho".

"Graves incidentes de seguridad se han reportado en el estado de Jalisco, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta, tras una operación federal contra el crimen organizado en el municipio de Tapalpa", señaló el gobierno en su alerta de viajes.

"Las autoridades en Puerto Vallarta han emitido una recomendación pública de mantenerse a resguardo. Las rutas a los aeropuertos pueden estar bloqueadas. También se están reportando incidentes en otras partes del país", señala la alerta, en la que se pide a los ciudadanos británicos "ejercer máxima cautela, seguir la recomendación de las autoridades locales, incluyendo las órdenes de mantenerse a resguardo y evitar los viajes no esenciales a las zonas afectadas".

Por su parte, la embajada de Ucrania en México publicó en X que está al tanto de la violencia en Jalisco, y recomendó a los ciudadanos ucranianos que estén en el estado mexicano "mantener la calma y seguir los mensajes de las autoridades locales; seguir las recomendaciones de las autoridades de seguridad de los gobiernos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato y evitar difundir información no verificada".

La Embajada de Turquía en México informó que sigue de cerca los acontecimientos registrados en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes y Zacatecas, ante los recientes hechos de violencia.

En un aviso dirigido a sus ciudadanos, pidió actuar con cautela, extremar medidas de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades locales. También puso a disposición una línea de emergencia para asistencia consular.

La Embajada de la India en México exhortó a sus connacionales a permanecer resguardados ante los operativos de seguridad, bloqueos carreteros y hechos delictivos registrados en distintas entidades del país.

La representación diplomática recomendó "resguardarse en un lugar" a quienes se encuentren en Jalisco, incluidas zonas como Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, así como en áreas de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. También pidió evitar zonas con presencia de fuerzas de seguridad, no acudir a aglomeraciones y mantenerse atentos a la información de autoridades locales.

El Ministerio de Exteriores de Guatemala señaló que la red consular del país centroamericano en México está en alerta ante "las operaciones de seguridad que se registran en distintos puntos" del país.

"Los Consulados se encuentran listos para brindar la asistencia y protección necesaria a los connacionales que lo requieran, a la vez que recomiendan a los guatemaltecos presentes en zonas de alta peligrosidad extremar precauciones, evitar desplazamientos, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades", indica el comunicado.

El Consulado de Argentina en México recomendó a sus ciudadanos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a Jalisco y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.

A quienes ya se encuentren en la entidad, pidió extremar precauciones, evitar zonas con incidentes de seguridad, mantenerse informados por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. También difundió sus datos de contacto para casos de emergencia.