Declaración del Tribunal Electoral sobre Sahara Munira José Flores

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Por considerar que su "autodescripción a la comunidad de la diversidad sexual resulta simulada y fraudulenta", el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TECH) declaró improcedente la diputación titular para Sahara Munira José Flores, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso de Chiapas.

En sesión que se llevó a cabo esta tarde, los magistrados del TECH aseguran que Sahara Munira, diputada propietaria de la fórmula cinco de la quinta asignación de Morena, es improcedente, porque "no forma parte de la comunidad de la diversidad sexual y desarrolla su vida como persona heterosexual".

Para confirmar que Sahara Munira, cuñada de la senadora de Morena, Sasil de León Villard, "es una persona heterosexual", en el juicio que se interpuso, fueron aportados "diversos medios probatorios para justificar las afirmaciones" de la impugnación.

Así, la autoadscripción de Sahara Munira, como integrante de la comunidad LGBTIQ+ de Chiapas, "resulta simulada y fraudulenta", dicen. Durante el juicio los magistrados analizaron y valoraron "medios probatorios".

Para esto se basaron en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la jurisprudencia 15/2024, sobre la autoadscripción de género, que "en su parte final señala que cuando existan indicios o evidencias en el expediente que generen dudas sobre la autenticidad de la autoadscripción y con la final de evitar el abuso de derechos o salvaguardar derechos de terceros, las autoridades deben verificar que esta se encuentre libre de vicios".

En varias ocasiones, los miembros de la comunidad LGBTIQ+ se manifestaron en Tuxtla, la capital de Chiapas, para denunciar que la asignación de Sahara Munira era "fraudulenta" y pedían al Tribunal Electoral revisar el caso.

Esta tarde, la comunidad LGBTQ+ en Chiapas, emitirá un pronunciamiento por el fallo del Tribunal Electoral. "No a la imposición de Sahara Munira José Flores. No nos representa. No a la usurpación de representatividad", "La población LGBTIQ+ exigimos al Tribunal Electoral que proteja nuestros derechos con una sentencia con perspectiva de diversidad sexual", habían dicho en varias manifestaciones los miembros de la comunidad LGBTIQ+.

María Teresa Campos Flores, activista por los derechos de la comunidad lésbica en Chiapas, que era la titular de la curul para Morena, pero repentinamente subió Sahara Munira José Flores, cuñada de la senadora Sasil de León Villard, que manifiesta matrimonio vigente con Fitzgerald de León Villar, hermano de la senadora Sasil de León, que fue séptimo regidor en el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, en el 2015-2018, en la administración de Marco Antonio Cancino, del PVEM, donde se le adjudicaron obras por varios millones de pesos.