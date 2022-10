Salida de Clouthier envuelve al país en ola de incertidumbre, afirma Romero Herrera

A-AA+

El Coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, expresó su preocupación por tan repentina salida del gabinete, de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía.

"La salida de Tatiana Clouthier envuelve al país en una ola de incertidumbre y alerta, ya que no se han especificado las causas que la motivaron a tomar tal decisión, y ocurre en un momento en que en la Secretaría se deben tomar decisiones trascendentales para el futuro de nuestro país", mencionó.

Tras el nombramiento de Raquel Buenrostro al frente de esa dependencia, el legislador albiazul recordó que no es la primera ocasión en que cambia el o la titular de la Secretaría de Economía en lo que va del sexenio, caso similar a lo ocurrido en la Secretaría de Hacienda.

Destacó que ambas instituciones son las encargadas del manejo económico de nuestro país, donde señaló que urge corregir el rumbo.

"Las dependencias que se encargan de la conducción económica de nuestro país, Economía y Hacienda, han cambiado de titular tres veces desde que comenzó el sexenio. En Hacienda lo observamos con Carlos Urzúa y Arturo Herrera, quienes dejaron el gabinete por decisión propia o por orden del presidente; ahora ocurre lo mismo en la Secretaría de Economía, siendo el de Raquel Buenrostro el tercer nombramiento en esta dependencia de la Administración Pública Federal en apenas 4 años de esta administración. Cambios de nombramiento tan apresurados dejan claro que el gobierno no tiene una idea y un proyecto sólido de cómo manejar la economía nacional", señaló.

El Coordinador Parlamentario añadió que se le dará a esta nueva administración en la Secretaría el beneficio de la duda y que a nombre de su bancada, espera que su gestión sea responsable, exitosa y ayude a mejorar la situación por la que atraviesa el país.

"La nueva secretaria de economía tendrá la difícil encomienda de atender, entre otras cosas; la renegociación de tratados internacionales benéficos para México, las disputas económicas en las que México se ha visto involucrado, las consultas del T-MEC, y hacer frente a la inflación, y el pobre crecimiento económico del país que ha causado que 3.8 millones de mexicanas y mexicanos se hayan sumado a las filas de la pobreza, a causa de la negligencia del gobierno de Morena. Por el bien de nuestro país, le deseamos éxito y concedemos responsablemente el beneficio de la duda", aseveró.

Finalmente, Jorge Romero enfatizó que en Acción seguirán pugnando por que se aprueben diversas propuestas emanadas desde la bancada azul.

"Iniciativas como el regreso del Seguro Popular, el rescate restaurantero y el Seguro de desempleo, que ya es realidad en entidades como Querétaro, demuestran nuestra lealtad a México y voluntad por corregir el rumbo de nuestro país. Pueden contar con que Acción Nacional no descansará hasta devolver la certeza y seguridad financiera y económica a los hogares de las familias mexicanas que optaron por un cambio hace más de un año en las urnas", finalizó.