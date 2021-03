"Salida de Romero Deschamps de Pemex ayuda a terminar con cacicazgos"

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que la jubilación que recibirá Carlos Romero Deschmaps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la cual se estima en más de 477 mil pesos, corresponde al tabulador de la plaza que tenía como trabajador activo de la empresa estatal.

En entrevista con medios, al concluir la ceremonia de conmemoración por el 83 aniversario de la Expropiación Petrolera, el directivo manifestó que la salida de Deschamps "es de mucho beneficio", pues abona a la transparencia dentro el gobierno federal y ayuda a que se terminen con los "cacicazgos".

"En el tabulador que él tenía como trabajador activo, él era trabajador activo cuando se forma parte del sindicato, se les da esta posibilidad de mantener su plaza y dirigir.

"Es una jubilación y la jubilación va en función a la plaza", dijo.

"Director, ¿qué significa la salida de Carlos Romero Deschamps con esta jubilación, que no renuncia, qué significa para Pemex?", se le cuestionó.

"Es muy bueno. Él ya no era dirigente del sindicato y por la condiciones generales de trabajo, durante el tiempo que fue dirigente que fueron muchos años que según esto no tomó vacaciones, entonces cualquier otro trabajador tendría derecho antes de jubilarse a tomar las vacaciones, pero la verdad es que en el caso de esta persona tan cuestionada y con tantos asuntos, lo ideal era que se fuera antes", contestó.

Octavio Romero Oropeza señaló que ante las nuevas elecciones para elegir a un nuevo dirigente, llamó a la base trabajadora de Pemex a que elijan con libertad y garantizó que el gobierno federal no se entrometerá en este proceso.

"Nosotros no nos vamos a meter en elecciones internas. Vamos a respetar los procesos, voto libre y secreto, que era lo que no se tenía, antes había que levantar el dedo y ver por quien votaste, ahora el voto el secreto", aseguró.