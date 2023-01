Salinas Pliego dice que "les quedaron mal" tras fallas en app

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El empresario Ricardo Salinas Pliego lamentó la tarde de este sábado las fallas presentadas en la aplicación y los cajeros automáticos de Banco Azteca, argumentado que el problema se produjo debido a los "firewalls" quienes hicieron quedar mal a la empresa. A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego señaló que el servicio de la aplicación como los cajeros ya se normalizó.

"Hoy les quedamos mal a los usuarios de Banco Azteca. Lo lamento. A veces los fierros (Firewalls en este caso) nos hacen quedar mal. Ya se normalizó el servicio. Haremos todo los posible para que no se repita", indicó.

En redes sociales usuarios de Banco Azteca habían reportado fallas para poder ingresar a la aplicación móvil.

"Ya se tardaron no? No puedo entrar a mi app de banco azteca", "Tengo el mismo problema, ayuda", "Llevo más tiempo con la app de azteca que con la de BBVA", "Tengo transacciones que realizar, urge que lo resuelvan", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

La institución bancaria informó entonces que las fallas registradas se deben a problemas de conexión; sin embargo, ya trabajaban para resolverlo.

"Debido a problemas de conexión, algunos de nuestros servicios están presentando retrasos en su funcionamiento. Lamentamos los inconvenientes, estamos trabajando para que nuestro servicio se normalice cuanto antes" se lee en el primer mensaje publicado por Banco Azteca.