Salinas Pliego dona 100 mil pesos contra el maltrato animal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El empresario Ricardo Salinas Pliego anunció la aportación de 100 mil pesos con el fin de ayudar a comprar recursos para clínicas veterinarias que apoyan a los perritos que han vivido con maltrato.

¿Con $100,000 les ayuda?...



Yo pongo $100,000 mañana y esperemos que la gente ayude con algo más... cuenten conmigo, porque si no nos ayudamos entre nosotros ¿quién nos va a apoyar... el gobierno? https://t.co/ZOn0WfMBlk — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 30, 2023

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas comentó que la donación se hará"¿Con $100,000 les ayuda?... Yo pongo $100,000 mañana y esperemos que la gente ayude con algo más... cuenten conmigo, porque si no nos ayudamos entre nosotros ¿quién nos va a apoyar... el gobierno?", se lee en el tuit, donde se aprecia un video en el que se muestran a los perritos que han sido rescatados del maltrato.Un artículo publicado en la página oficial de las Agrupaciones para los Animales de México (APASDEM), informa que las instancias en CDMX que asisten y reciben denuncias son: la Línea Ciudadana al Tel. (55) 5533-5533 o desde tu celular *5533, Locatel al teléfono (55) 5658-1111 o *1111.Así como la Procuraduría Ambiental y Del Ordenamiento Territorial De La Ciudad De México (PAOT), al teléfono: 52650780 exts. 15410, 15420, 15430, 15450, 15440 y 15212, a la Brigada de Vigilancia Animal a los teléfonos (55) 5208-9898 y (55) 5242-5100 exts. 8823 y 8812. (55) 5541-3961.

La persona que se encuentre culpable de este delito podría tener las siguientes sanciones:

- Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal, sin causarle lesiones, se le impondrá de tres a seis meses de prisión y de treinta a sesenta días multa.

- En caso de que cause lesiones que no pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

- A quien ocasione lesiones que pongan en peligro la vida del animal, y la muerte de este no ocurra en un plazo de treinta días contados desde el momento de haber cometido los actos de maltrato o crueldad que provocaron las lesiones, se le impondrá de uno a dos años de prisión y de doscientos a trescientos días multa.

- Cuando los actos de maltrato o crueldad provoquen lesiones que ocasionen la muerte del animal durante el plazo de treinta días contados desde el momento de haberse provocado las lesiones, se impondrán de dos a tres años de prisión y de cuatrocientos a quinientos días multa.