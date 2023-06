Salir a trabajar más temprano, recomienda AMLO ante ola de calor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Ante la ola de calor que azota al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algunas recomendaciones a la población como medidas de prevención.

En su conferencia de prensa, en la que aseguró que no hay reporte de personas fallecidas por calor, el Mandatario federal recomendó a la población no exponerse mucho al sol, tomar mucha agua y si se tiene que salir a trabajar, se haga temprano.

"Nosotros no deseamos que sufra nadie, lo que hay que hacer es lo que planteaba ?y lo estamos haciendo— el doctor Alcocer: prevenir, tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol.

"Y van a decir: ´Sí, ¿y no voy a salir a trabajar?´ Sí, sí se puede, hay que levantarse más temprano. ¿Cómo se hace en el trópico? ¿Cómo le hace el campesino?

"Muy temprano, muy temprano, porque ya no se puede, a las 12:00 del día ya no se puede, no se puede por el calor y también porque el sudor en el trópico, que hay humedad. El machete, por ejemplo, no se sostiene y es peligroso. Pero esa es la historia de nuestros pueblos. Y tomar mucha agua, eso se recomienda en todos los casos, en todos los casos", dijo.