Salud analizará fallo que ordena vacunación a adolescentes: López-Gatell

Sobre el fallo de un juzgado en Naucalpan, Estado de México, que ordena vacunar contra Covid-19 a todos los niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, sin importar su condición, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez afirmó que aún no reciben la notificación oficial, pero cuando esto ocurra analizarán con cuidado la resolución.

"No hemos recibido notificación oficial, cuando la recibamos, revisaremos, como siempre con mucho cuidado, la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es hacerlo y respetamos la independencia de poderes, nosotros actuamos con base científica para proteger la salud de todas y todos".

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo hacia el gabinete de salud, liderado por Jorge Alcocer Varela, y llamó a los "conservadores" a serenarse, "porque cuando la gente está enojada se ofusca".

Agregó que Hugo López -Gatell es un especialista "de primera", pero como fue el encargado de informar con todo lo relacionado con la pandemia recibió las críticas.

"A nuestros adversarios les molestó muchísimo, querían o pensaban que iban a poder ningunear al encargado de informar sobre la pandemia y no pudieron, se acuerdan cuantos especialistas había sobre epidemias, conductores, analistas políticos, entonces con Hugo supo informar con claridad y esto molestó".

El mandatario resaltó que con respecto a la pandemia por coronavirus, su gobierno ha actuado de manera profesional y resistiendo los ataques de sus adversarios.

"Embates de gente sin escrúpulos que apostaba que nos fuera mal, que pudiera decir que México es el país con más muertos, que no alcanzaron las camas para atender a los afectados por la pandemia, estaban deseosos de que se nos derrumbara la economía, que nos peleáramos con el gobierno de EU, a eso apuestan, así son los conservadores, son de muy mala fe, de malas entrañas y les gustan mucho los billullos".