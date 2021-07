Salud no es prioridad en Presupuesto 2022: Romero Hicks

El presupuesto que prepara el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para 2022, impactará gravemente la atención de la salud, la educación, la ciencia, la tecnología e innovación, el campo, la productividad y competitividad industrial, además de menguar recursos para estados y municipios, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks.

Al hacer un análisis sobre la estructura Programática para el Presupuesto 2022, enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, denunció también que el proyecto "mantiene la obstinación de destinar recursos para sus obras emblemáticas", cuestionadas por no cumplir con suficiencia técnica, ambiental y de impacto costo-beneficio.

El líder albiazul reconoció que en el documento "se rectifica lo que tantas veces se censuró e intenta enmendar con la creación de nuevos apartados presupuestales", ya que se contempla apoyar "aunque de manera insuficiente", rubros en materia de desastres naturales, atención al cambio climático, transición energética; estímulos a la creación artística y a proyectos culturales; el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) y el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE).

Romero Hicks cuestionó la intención de crear cinco Programas presupuestarios en el Ramo 13 "Marina" para crear los proyectos de construcción de puertos, conservación de infraestructura, formación del personal de la marina mercante, entre otros y elimina dos Programas presupuestarios del Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes".

"Consideramos que este no es el camino para combatir la corrupción ya que se pretende avanzar hacia la militarización en este sector", indicó a través de un comunicado.

También criticó que bajo el argumento de fortalecer la función de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), crea cuatro nuevos programas presupuestarios, "pese a que el gobierno federal ha demostrado durante los últimos años que la concentración de las decisiones en la actividad económica sólo reduce la competencia, monopoliza ciertas actividades y afecta el desempeño de nuestra economía".

En materia de salud, el diputado llamó la atención por la asignación de "cero" pesos al Programa Seguro Médico Siglo XXI, "con lo que estará por consumarse una tragedia más para millones de familias beneficiarias del sistema de salud".

Recordó que mediante este programa más de cuatro millones de niñas y niños menores de cinco años beneficiarios reciben servicios de medicina preventiva y atención primaria a la salud, atención hospitalaria y de alta especialidad, a partir del día de su alta en el programa y durante la vigencia de sus derechos, sin desembolso por el servicio otorgado.

"La eliminación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 será un golpe más a la salud de los más vulnerables", insistió.

Agregó que, en esa materia, también de estarían dejando de atender las enfermedades del oído que incluía la implantación de prótesis coclear; afecciones del sistema nervioso como la paraplejia y procedimientos de rehabilitación y del sistema circulatorio; así como neumonías, entre otras.

Dijo que con la casi eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo, se afectará la calidad y equidad educativa en perjuicio de niñas, niños y adolescentes "toda vez que significaba una importante acción pública en favor de la equidad educativa y de la población escolar con mayor vulnerabilidad".

Finalmente, Romero Hicks lamento la desaparición de los programas Fomento a la Ganadería, Productividad y Competitividad Industrial, así como algunos del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

"No estamos de acuerdo con los cambios en la estructura programática de este ramo ya que buscan eliminar de manera definitiva recursos que se destinan a los estados y municipios del país como los Programas Regionales, el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo para Fronteras, los Proyectos de Desarrollo Regional y los Proyectos de Fortalecimiento Financieros. Desde ahora advertimos que nos veremos en el pleno de la Cámara de Diputados para discutir y evitar su desaparición", concluyó.