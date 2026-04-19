Salvador Illa y Claudia Sheinbaum fortalecen colaboración en Barcelona

Barcelona, 19 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, han mantenido este domingo un encuentro durante su visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC), en el que han hablado de la vinculación entre Cataluña y México y la colaboración científica.

Encuentro entre autoridades catalanas y mexicanas en el BSC

Después de participar ayer sábado en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como anfitrión, hoy Sheinbaum ha visitado las instalaciones del BSC, un centro especializado en computación de altas prestaciones que gestiona el MareNostrum, uno de los supercomputadores más potentes de Europa.

En su visita para reforzar la colaboración en investigación y desarrollo de la inteligencia artificial (IA), han acompañado a Sheinbaum el propio Illa y la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, entre otras autoridades.

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Detalles del encuentro y colaboración científica

En la reunión que han mantenido en el transcurso de la visita, Illa y Sheinbaum han abordado la "vinculación entre Cataluña y México", así como la "colaboración entre el BSC e instituciones científicas mexicanas", ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Illa ha destacado el carácter público de la gobernanza de la instalación del BSC -entre Generalitat, Gobierno de España y Universitat Politècnica de Catalunya- como "garantía de poner la tecnología al servicio de la ciencia y del interés común".

"La presidenta Sheinbaum es una mujer a favor de la ciencia, nosotros compartimos este enfoque y esto ha facilitado la reunión. Muy contentos, con ganas de colaborar y ayudar y de decir que muchas soluciones a los problemas que tenemos hoy como humanidad vendrán de la mano de la ciencia", ha afirmado Illa tras la reunión.

En el encuentro con Sheinbaum, además de Illa, han participado asimismo el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la ministra Diana Morant.

Por parte mexicana, han asistido también el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, el jefe de la Oficina de Presidencia de México, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador en España, Quirino Ordaz.

En la visita al BSC ha participado asimismo el cantautor Joan Manuel Serrat y, de hecho, una de sus canciones, 'Mediterráneo', ha sonado mientras la comitiva pasaba por la capilla del recinto.

Illa ha ofrecido a Sheinbaum varios obsequios: la figura de un dragón de Gaudí, una reproducción del acta de la elección en el exilio -concretamente en Ciudad de México- de Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat y la litografía de Josep Narro (1939) que ilustra la detención de exiliados republicanos en el campo de Argelers (Francia).

También le ha regalado el libro 'Jaume Nunó. Más allá del himno nacional', de Cristian Cantón y Raquel Tovar, que repasa la figura del catalán que compuso el himno mexicano, y el libro 'Art i exili. Artistes d'exili català'.