Samara Martínez critica falta de voluntad para debatir Ley Trasciende en Senado

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- La activista Samara Martínez, impulsora de la denominada Ley Trasciende, reprochó la falta de voluntad política de parte de los legisladores para discutir esta iniciativa a días de que acabe el periodo legislativo, porque sostuvo "no es una ley que les va a conseguir votos".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Martínez afirmó que "eso es lo que hace que sea un tema de prioridad (...) El balón está en su cancha. Yo no sé qué falta para que tomen esa decisión. Quizá convicción política y no legislar desde el miedo".

En ese sentido, indicó que "los tiempos son cortos, no quedó por nosotros, porque venimos empujando todos los días, sin embargo, los tiempos legislativos no son tiempos de la enfermedad".

Conversatorio clave para la dictaminación de la Ley Trasciende

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Detalló que durante estos días será determinante el conversatorio que se realizará el próximo jueves en la antigua sede del Senado de la República en Xicoténcatl y, en caso de que no se logre la dictaminación, "seguiremos intentándolo hasta el siguiente periodo legislativo y en agosto será momento de volver a prender motores para seguir empujando".

Sobre dicho conversatorio precisó que habrá distintas posturas a favor y en contra, confió en concientizar a los senadores y a la gente, y que las opiniones vertidas en este se tomen en cuenta con el fin de decidir el rumbo del proyecto, "porque es decisión de unos cuantos".

Por ello, hizo un llamado a los legisladores a que "no le teman a apostarle a la dignidad humana. Juntos con un trabajo colectivo podemos lograrlo y estamos a punto de, nada más necesitamos su visto bueno".

Reacciones y respaldo de senadores a la Ley Trasciende

Durante la conferencia de prensa en la Cámara Alta, en compañía del senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, y Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, la activista puntualizó que "ningún avance es suficiente si no se convierte en voluntad política y lo que está faltando para que esta ley avance es una voluntad política integral desde el Legislativo, pero sobre todo desde el Ejecutivo".

"Las causas justas no pueden depender únicamente de la buena intención. Necesitan decisión, compromiso, pero sobre todo acción concreta (...) La pregunta que hoy se hace de frente al Legislativo, pero sobre todo al Ejecutivo es qué es lo que nos está faltando", dijo.

"La Ley Trasciende no es una bandera individual ni de un sólo grupo, es una oportunidad colectiva de finalmente hacer lo correcto (...) Postergar también es una decisión, una que tiene consecuencias reales en la vida de las personas que en este momento están debatiendo entre la vida y la muerte", agregó.

Al respecto, Valdez Martínez indicó que "a veces los procesos legislativos no son como quisiéramos (...) Somos 128 senadoras y senadores, que representamos los intereses de las y los ciudadanos, y nos tenemos que poner de acuerdo. Si de mí dependiera, si fuera una sola voluntad, yo hubiera firmado de que si pasa porque pasa".

"Lo que es de mi parte, no vamos a quitar el dedo del renglón con este tema que tiene mucho tiempo. Es un tema de ética, sensibilidad y amor por los demás. Ya está en la Cámara de Senadores y eso es un paso muy importante. Lo que garantiza que haya avance es la voluntad política y social de que no se olvide", acotó.

Además, pidió a Martínez y al colectivo "Muerte Digna Ya" no desistir ni claudicar en su lucha, "porque el problema no es caer, el problema es no poder levantarse (...) Nada más no se me asusten, a veces los procesos son lentos".

Por su parte, Reyes Carmona garantizó que, en caso de no aprobarse el proyecto en este periodo legislativo, continuará la discusión y no se enviará a la congeladora, "porque tendremos que seguir conversando en los espacios públicos, con los gobiernos estatales y con las organizaciones de la sociedad civil".

Por último, destacó que todos los partidos políticos, a excepción del PAN, acompañan la iniciativa, "por lo que creo que este sería de los pocos proyectos que podríamos caminar sin mayor objeción, pero de ahí en fuera, en lo general, contaría con el respaldo unánime".