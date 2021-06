Samuel García anuncia construcción de la carretera Gloria-Colombia

En su primer viaje internacional como gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó en Texas, que trabajará para incrementar el comercio internacional, con la construcción de infraestructura carretera y elevando del 40 al 100% de su capacidad, la operación del puente Colombia.

García Sepúlveda mantuvo una reunión con el alcalde de Laredo, Pete Sáenz, donde estuvieron representantes consulares del gobierno mexicano y el empresario Eduardo Garza, ante quienes señaló la necesidad de reactivar la economía, que ha sido afectada por la pandemia de Covid-19 en ambos lados de la frontera.

Según el gobernador electo, el tamaño del potencial de crecimiento en el comercio bilateral que tienen Texas y Nuevo León es de millón y medio de dólares por minuto, mediante una reactivación económica sensata, una vez que hayan sido vacunados todos los nuevoleoneses.

"Por eso, hoy sostengo que se vuelva una pieza clave y fundamental la aduana a Colombia para que el crecimiento sea exponencial, y para que el comercio y sobre todo el empleo, las mercancías, el negocio y la derrama, sea igual de exponencial que el crecimiento que va a tener esta frontera", dio García Sepúlveda.

El gobernador electo, recalcó que, durante su sexenio, que iniciará el próximo 4 de octubre, se plantea que el puente Colombia, único cruce fronterizo del estado, alcance una operación del cien por ciento, desde un 40% que tiene actualmente, para lo cual proyecta construir la carretera Gloria-Colombia, que diversas autoridades han dejado en maquetas y planes desde hace 20 años.

"Hoy me comprometí con las autoridades de Laredo, que, si Estados Unidos ya hizo lo propio, con los buenos oficios de las autoridades, para darle impulso a la Aduana a Colombia, Nuevo León no va a ser el lastre y no va a ser la excusa para que su potencial que hoy es del 40 por ciento, llegue al 100 en esta administración", dijo quien ganó las elecciones el 6 de junio, abanderado por el partido Movimiento Ciudadano.

Entre los asistentes a dicha reunión además del alcalde, Pete Sáenz, estuvieron Juan Carlos Mendoza Sánchez, Cónsul general de México en Laredo, Texas; Richard Raymond, congresista estatal; Alberto Torres, regidor del distrito 4 de Laredo, Texas, el empresario Eduardo Garza Robles, y el diputado local de Morena, antes del PRI, Marco Antonio González Valdez, quien el pasado seis de junio perdió ante el tricolor la alcaldía de Santiago, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León.