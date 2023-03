Samuel García da doble revés a Congreso de Nuevo León

A-AA+

MONTERREY, NL., marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Un Juez de Distrito federal detuvo el Decreto 340, promovido por las bancadas del PAN y PRI en el Congreso de Nuevo León para quitarle facultades al gobernador Samuel García en diferentes procesos que le competen, hasta que se resuelva el amparo de fondo que presentó el mandatario en contra del Congreso local.

A través de un comunicado, se informó que dicha suspensión frena la publicación y efectos del dictamen que busca quitar al mandatario estatal atribuciones como el derecho a vetar en el proceso de selección del titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Además, pausa la intención de quitarle la facultad de sanción, refrendo, promulgación y publicación de leyes, quita la atribución de reglamentar leyes y la moción de censura del gabinete por parte del recinto legislativo. Así como la ratificación del Congreso local de los titulares de Hacienda, la UIF y la SAT; y la ratificación del secretario general de Gobierno del Estado.

La suspensión también frena el obligar a Samuel García a presentar la ley de Ingresos y de presentar el Presupuesto de Egresos; fincar juicios políticos de facto, hacer autónomo el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras normas.

"Para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión del Decreto 340 de la actual legislatura LXXVI del Congreso Local del Estado de Nuevo León, de tal forma que, la parte quejosa continuará en el cargo que constitucionalmente le ha sido conferido como Gobernador del Estado de Nuevo León, sin que le sean aplicadas, por ahora, las reformas contenidas en el citado decreto", se lee en el incidente de suspensión 407/ 2023-1, con fecha del 14 de marzo del presente año.

De perderse el amparo promovido por el Gobierno de Nuevo León, las nuevas reformas no aplicarían a la administración actual, sino al próximo gobernador, es decir, después del año 2027.

Se informó que será hasta el próximo 16 de marzo que las autoridades competentes resolverán si hubo o no desacato por parte del Congreso del Estado al buscar quitarle facultades al gobernador.

Por otro lado, en lo referente el segundo recurso promovido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso contra la negativa de suspensión que también fue promovido por el Congreso de Nuevo León en contra del Estado por los decretos no publicados en el Periódico Oficial.

Lo anterior es señalado en el recurso de reclamación 17/2023-CA, derivado del incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 273/2022.

Al respecto, el documento cita que "dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se determinó desechar el presente medio de impugnación al ser extemporánea su interposición, esto con apoyo en el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".