Sancionarán a negocios del Centro Histórico donde no usen cubrebocas

Tras la reapertura de los negocios en el Centro Histórico al cambiar el semáforo epidemiológico a naranja, los establecimientos donde sus trabajadores no usen caretas y cubrebocas serán sancionados, advirtió el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina.

La sanción consistirá primero en un apercibimiento para sensibilizar y en caso de persistir suspensión de actividades por incumplimiento.

Arturo Medina expuso que en el segundo día de reanudación de actividades del Centro Histórico, el 98% de los comerciantes establecidos cumplió con el uso de cubrebocas, sin embargo, sólo el 50% utilizó caretas.

Mencionó que personal de la Secretaría de Gobierno visitó los locales para insistir a propietarios y trabajadores que deben cumplir de inmediato con el uso de ambos aditamentos de protección, así como gel antibacterial, tapete de desinfección, medidas de sana distancia y dosificación de clientes para evitar sanciones.

"No ha concluido la emergencia sanitaria en la Ciudad y estamos en semáforo naranja, por lo que no se puede bajar la guardia ante la pandemia", indicó.

Sobre la venta informal, mencionó que ayer fueron retirados de la vía pública más de 50 comerciantes que violaron las disposiciones de protección a la salud.