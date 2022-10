Sansores exhibe a Monreal en audios

Ciudad de México.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además, acusó al senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

“La guerra sucia la empezó en 2021 en la Ciudad de México cuando Monreal traicionó a Morena y operó para la derecha entregándola la mitad de las alcaldías, hasta la Cuauhtémoc”, dijo la Gobernadora de Campeche luego de exhibir los mensajes de whatsapp entre Monreal y “Alito”, como también se le conoce al líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La gobernadora Laya Sansores acusó a Monreal de ser “un doble agente” porque cuando eres líder de una fracción parlamentaria, en este caso de Morena, eres persona de todas las confianzas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando tú eres el líder de una fracción, eres gente de toda la confianza del Presidente; él no lo es y su voto de abstención es de cobardes”, dijo.

Lo de que se abstuvo de votar fue el 9 de septiembre pasado, cuando el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Guardia Nacional con 71 votos a favor, 51 en contra y la abstención de Monreal Ávila.

La Gobernadora de Campeche aseguró que ella no espía a nadie, que la información le llegó. “Yo no espió a nadie, a mí me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir (a ‘Alito’) y por tanto actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace”.

“O pide perdón, una disculpa y se acaba su doble juego, o que se defina”, añadió.

A continuación se reproducen algunos mensajes de chat del Senador Monreal que la gobernadora Layda Sansores exhibió en su programa “Martes del Jaguar”.

Monreal: Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte mis amistad siempre; segundo, el tema que creo que es importante que quede claro como cosa tuya para que no vaya a pensar que estoy presionando o haciendo algo indebido. Ok, Es lo que conviene convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles y con ella, con su apoyo y respaldo resolver un tema a la larga que será bueno para todos, principalmente para un acuerdo político entre tú el Gobierno federal. En tiempos tan complicados necesitamos estar más unidos que nunca. Gracias por estar pendiente y cuida tu salud.

Alito: Hola amigo, Reforma está husmeando y parece que de peritajes filtraron algo, me dijo Santiago.

Monreal: Te agradezco mucho, hermano, pero ya sabes, no tardamos en resolver los temas y empiezan a pasar otras cosas y muy agradecido contigo.

Alito: ¿Quién las filtra? extrememos precauciones, pero tengamos cuidado. Quedamos que en la tierra va hombre y no hay alianza, por favor, me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele mucho tu engaño, podría esperarlo den cualquiera, menos de ti.

Monreal: Lamento mucho que pienses eso lo importante es lograr el objetivo, simplemente teníamos que cumplir el género y eran los costos de poder armar una coalición, al final lo que importa es el resultado y vas a ganar tu tierra, tiempo al tiempo. Lo que te interesa se logrará.

Por último, la Gobernadora Layda Sansores recalcó que exhibió los audios no por mala intención sino para exponer un acto de corrupción.