Santiago Creel celebra diálogo con Segob; adelanta más reuniones

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, adelantó que la próxima semana tendrá otra reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la que también acudirán otros integrantes de su partido.

En conferencia de prensa celebró que ya haya apertura al diálogo, y dijo que ello permitirá generar democracia, así haya consensos e incluso disensos, pues el PAN mantendrá sus principios.

"Es un avance que haya dicho "diálogo, apertura y sin cerrazón". Ahora, del dicho al hecho hay un buen trecho, no podemos caer en ingenuidades, tampoco podemos ir a claudicar porque no vamos a cambiar nuestros principios", expuso.

Creel Miranda informó que al siguiente encuentro acudirán el presidente nacional del PAN, Marko Cortés; la secretaria ejecutiva, Cecilia Patrón; los coordinadores en el Congreso, Jorge Romero y Julen Rementería; entre otras personalidades, incluidos gobernadores panistas.

Dijo que a pesar de que aún no se da el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no descartan que a mediano plazo se logre un acercamiento.

"El hecho de que seamos adversarios no quita que podamos coincidir. Y el hecho de que podamos coincidir no quiere decir que no podamos competir de tú a tú en las elecciones y ganarlas o perderlas. Esto es la democracia", expresó.

El legislador aseguró que privilegiar el dialogo permitirá sacar adelante reformas constitucionales en beneficio de todos los mexicanos.