Santiago Nieto celebra orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), celebró la nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, el exfuncionario federal, descartó además que se trate de persecución política.

"Hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la República, particularmente la de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, que solicitó al hoy gobernador Américo Villareal, un oficio para que se le notificara si el señor Cabeza de Vaca mantenía su inmunidad constitucional, la respuesta del gobierno del estado de Tamaulipas evidentemente fue que ya no contaba con el fuero y por tanto, lo que se hizo fue obtener una orden de aprehensión, así como la alerta migratoria", declaró.

Y agregó: "Yo no veo en ninguna circunstancia una persecución política, se trata simple y sencillamente del cumplimiento de la ley, en razón de que al señor Cabeza de Vaca se le acreditaron, en la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en el Pleno, conductas ilícitas".

Sobre el argumento de los abogados del exgobernador, quienes afirman que la Suprema Corte ya había exonerado a Cabeza de Vaca, Nieto Castillo, detalló:

"La Suprema Corte en ningún momento planteó la exoneración del señor Cabeza de Vaca, lo que señaló fue que el procedimiento de la Cámara de Diputados requería un desafuero a nivel del estado en Tamaulipas, nuestra visión no era así, la Suprema Corte se pronunció y dijo que el procedimiento no había sido adecuado, pero se trata de un nuevo acto, de la generación de una nueva orden", dijo.

Respecto de la alerta migratoria, llamó a "confiar en las instituciones del Estado México y hay que creer en la justicia".

El ahora Procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, también informó que en esa entidad, están tras la pista de una serie de actos de corrupción que involucra a funcionarios de la administración de Omar Fayad.

En este caso, también negó que se trate de cacería de brujas.

"No hay cacería de brujas, estamos atendiendo una serie de denuncias que hemos recibido de 13 municipios por una especie de estafa maestra hidalguense con la generación de una especia de empresas fachada que recibieron recursos extraordinarios a lo largo de este año, hasta el momento estamos hablando de 540 millones de pesos", puntualizó.