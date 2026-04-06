SAT aclara uso de e.firma para devolución de saldo a favor

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- El

(SAT) confirmó que todas las personas físicas deben presentar su

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dentro del plazo oficial que va delNo respetar este calendario puede derivar en, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación yde última hora.El proceso se puede completar en línea a través del, disponible las 24 horas durante todo el mes. Esto facilita que cadacumpla con su obligación fiscal sin necesidad de acudir a oficinas.¿Es obligatoria lapara obtenerUna de las dudas más frecuentes gira en torno al uso de lapara recibir un saldo a favor. La respuesta depende del monto y de ciertos factores específicos.En muchos casos, es posible presentar la declaración anual únicamente con lay recibir la. Sin embargo, existen escenarios en los que lase vuelve indispensable.Casos en los que· Cuando el saldo a favor es menor a 10,000 pesos.· Si el saldo supera los 10,000 pesos, pero no rebasa los 150,000 pesos, y se utiliza la mismaen años anteriores.Casos en los que sí· Cuando se registra por primera vez una cuenta interbancaria.· Si se cambia la CLABE precargada y el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos.En estos casos, lafunciona como un mecanismo depara garantizar laCómo recuperar lapaso a pasoPerder lao tenerla vencida puede convertirse en un obstáculo en plena temporada fiscal. Afortunadamente, existenpara recuperarla.Si lasigue vigente necesitarás:· Ingresar ao usar la· Seleccionar la opción "· Descargar el nuevo archivo actualizadoEste proceso puede hacerse en línea sin necesidad de acudir a oficinas.Sin embargo, si laestá vencida o se perdieron los archivos, deberás:Agendar una cita en el SAT bajo el trámite de renovación o revocación de personas físicas.Presentarse con:activoEn estos casos, el trámite debe realizarse de forma presencial para validar la identidad del