SAT lanza complemento para facturación en gasolineras

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El

de la presidenta

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implementó el "para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos" como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (), para dar certeza y seguridad sobre la comercialización y trazabilidad de los combustibles.A través de un comunicado, elinformó que este nuevo mecanismo fue creado por el(SAT), en coordinación con la(SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y forma parte de la estrategia conjunta para combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles.El complemento entrará en vigor el próximoy, al formar parte del, los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diésel deberán contar con unante la CNE, pues en caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitirpor este concepto.Elmexicano invitó a laspara que verifiquen la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularicen su situación ante la CNE, a efecto de que puedan emitirsin contratiempos y cumplir con sus obligaciones. Para ello pueden visitar el siguiente enlace: https://www.cne.gob.mx/PermisosAsimismo, reiteró su compromiso con la sociedad para promover elde combustibles, combatir el robo y contrabando de gasolinas, así como fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población.