SAT no dará tregua a la corrupción, invita a denunciar actos ilícitos

Con el lema "la honestidad no cuesta, la corrupción se paga caro" el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lanzó su campaña anticorrupción en la cual pide a todos los contribuyentes a denunciar cualquier acto ilegal.

"No te calles, denuncia", está invitando el SAT a partir de este domingo. La campaña está dirigida a los contribuyentes, empresas, servidores públicos, gremios, asociaciones, despachos y sociedad en general.

El mensaje principal que se busca transmitir, tanto fuera como dentro de la institución, es que no dará tregua a la corrupción. Para ello el SAT promueve que la denuncia que se haga será confidencial.

Se podrán utilizar distintos medios como el correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx así como los teléfonos rojos que están ubicados en las Aduanas y las oficinas del SAT para denunciar al momento cualquier irregularidad.

También está disponible la aplicación SAT Móvil, en el apartado de apartado Quejas y Denuncias.

Por teléfono al interior del país se puede comunicar al área de Quejas y Denuncias SAT 55 8852 2222 y la línea Internacional: 1 877 44 88 728.

En redes sociales: SAT México (Facebook) y @SATMX (Twitter). El órgano recaudador de impuestos, aseguró que con estas acciones se fortalece el abc institucional, que tiene dentro de sus ejes combatir la corrupción.