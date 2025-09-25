SAT reconoce 109 expedientes penales por corrupción en aduanas en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconocieron que cuentan con un total de 109 expedientes de acción penal por casos de corrupción en aduanas, por perjuicios al fisco federal por 22 mil 843 millones de pesos.

Así lo informó Erick Jiménez Reyes, Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, en una reunión de trabajo con diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión de Hacienda.

"Como parte de las acciones penales, hemos integrado 109 expedientes que han sido presentados con un perjuicio fisco Federal por 22 mil 843 millones de pesos", declaró.

El funcionario federal detalló que en lo que va del año 2025, el SAT ha implementado un total de 205 operativos de alto impacto, verificaciones que han permitido el embargo 4 mil 564 millones de pesos de mercancía de procedencia extranjera de manera ilegal, además de 330 procedimientos administrativos en materia aduanera que han permitido el embargo de 7 mil 554 millones de pesos adicionales, también por mercancía que no pudo acreditar su legal instancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Se ha realizado la solicitud de cancelación de agentes aduanales, hemos enviado cerca de 60 solicitudes para cancelación de patentes aduanales por estar relacionados con empresas de mensajería y paquetería que abusan del procedimiento simplificado, empresas certificadas canceladas, o empresas con créditos fiscales y terminados por irregularidades en materia de comercio exterior", expuso.

Jiménez Reyes, puntualizó que, en materia de cuentas aduanales de garantía, se han emitido 108 órdenes de revisión a través de auditorías, que derivaron en la suspensión de 18 contribuyentes en el padrón de importadores por supuesta subvaluación, además de 50 solicitudes enviadas a la Secretaría de Economía para la cancelación del programa Imex, y cuatro solicitudes de cancelación a empresas de mensajería de y paquetería.

"También se han suspendido 22 mil 352 contribuyentes del padrón de importadores que se presume incumplieron con las obligaciones fiscales y aduaneras de los sectores en los que se ha enfatizado. Las medidas de protección son calzado, textil, confección, hidrocarburos, entre otros", sentenció.

Erick Jiménez aseguró que, por lo anterior, la reforma a la Ley Aduanera propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es urgente.

"Esta reforma permitirá generar mayor control en las operaciones de comercio exterior a fin de identificar y sancionar a aquellos sujetos que buscan evadir y eludir sus obligaciones aduaneras y tributarias, incluso, cometer ilícitos como el contrabando. Las reformas buscan eliminar las excluyentes de responsabilidad de los agentes aduanales, así como garantizar que quienes sustenten con una patente de agente aduanal sean expertos en comercio exterior, y que tengan la obligación de verificar que las operaciones que realizan cumplen con todos los requisitos marcados en la norma", concluyó.