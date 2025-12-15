Saúl Monreal solicita destitución del dirigente estatal de Morena por conflicto con la Iglesia católica en Zacatecas

ZACATECAS, Zac., diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- El senador Saúl Monreal Ávila solicitará a la dirigencia nacional de Morena que destituya a Rubén Flores Márquez como presidente del Consejo Estatal del partido, debido a la fractura que ha ocasionado con la Iglesia católica, ya que hace unos días el dirigente calificó de "pecador y mentiroso" al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló luego que el prelado emitió una crítica a la Cuarta Transformación.

Incluso, Flores acudió a interponer una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para que se le prohíba a Monseñor abordar temas políticos, tras considerar que contravienen los principios de laicidad y separación de Iglesia-Estado.

Lo anterior fue porque en una conferencia de medios, al obispo se le pidió su opinión y al emitirla criticó el balance que había hecho la Cuarta Transformación y señaló que había sectores desatendidos y consideró que también se debía voltear a ver "a los damnificados de la cuarta transformación", además de pedir mayor atención para las madres buscadoras.

Las actitudes del dirigente estatal de Morena han generado inconformidades en una parte de los militantes de Morena y, este lunes, el senador no sólo se desmarcó, sino que también arremetió contra el dirigente estatal.

En un tono molesto, Saúl Monreal llamó "mustio" a Rubén Flores y dijo: "No me representa este tipo (...) es más hoy voy a enviar una carta solicitando la dirigencia nacional que le pida que se retracte primero, porque es una incongruencia, cuando nuestra Presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) está invitando al Papa León y este neófito rechazando al obispo", además de expresar su respaldo al obispo.

Saúl Monreal reprochó el actuar de Flores Márquez, pues, asegura que ni siquiera es de Zacatecas y "los zacatecanos no somos así" y le exigió una emita disculpa pública hacia el obispo, además de señalar que el dirigente "es una persona que sólo recibe órdenes de la mustia", en relación a que Rubén Flores se le relaciona con la corriente política que apoya a su excuñada, la senadora Verónica Díaz.