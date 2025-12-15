logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Saúl Monreal solicita destitución del dirigente estatal de Morena por conflicto con la Iglesia católica en Zacatecas

Las críticas de Rubén Flores al obispo de Zacatecas han generado una fractura política-religiosa en Morena.

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 05:20 p.m.
A
Saúl Monreal solicita destitución del dirigente estatal de Morena por conflicto con la Iglesia católica en Zacatecas

ZACATECAS, Zac., diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- El senador Saúl Monreal Ávila solicitará a la dirigencia nacional de Morena que destituya a Rubén Flores Márquez como presidente del Consejo Estatal del partido, debido a la fractura que ha ocasionado con la Iglesia católica, ya que hace unos días el dirigente calificó de "pecador y mentiroso" al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló luego que el prelado emitió una crítica a la Cuarta Transformación.

Incluso, Flores acudió a interponer una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para que se le prohíba a Monseñor abordar temas políticos, tras considerar que contravienen los principios de laicidad y separación de Iglesia-Estado.

Lo anterior fue porque en una conferencia de medios, al obispo se le pidió su opinión y al emitirla criticó el balance que había hecho la Cuarta Transformación y señaló que había sectores desatendidos y consideró que también se debía voltear a ver "a los damnificados de la cuarta transformación", además de pedir mayor atención para las madres buscadoras.

Las actitudes del dirigente estatal de Morena han generado inconformidades en una parte de los militantes de Morena y, este lunes, el senador no sólo se desmarcó, sino que también arremetió contra el dirigente estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En un tono molesto, Saúl Monreal llamó "mustio" a Rubén Flores y dijo: "No me representa este tipo (...) es más hoy voy a enviar una carta solicitando la dirigencia nacional que le pida que se retracte primero, porque es una incongruencia, cuando nuestra Presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) está invitando al Papa León y este neófito rechazando al obispo", además de expresar su respaldo al obispo.

Saúl Monreal reprochó el actuar de Flores Márquez, pues, asegura que ni siquiera es de Zacatecas y "los zacatecanos no somos así" y le exigió una emita disculpa pública hacia el obispo, además de señalar que el dirigente "es una persona que sólo recibe órdenes de la mustia", en relación a que Rubén Flores se le relaciona con la corriente política que apoya a su excuñada, la senadora Verónica Díaz.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Saúl Monreal solicita destitución del dirigente estatal de Morena por conflicto con la Iglesia católica en Zacatecas
Saúl Monreal solicita destitución del dirigente estatal de Morena por conflicto con la Iglesia católica en Zacatecas

Saúl Monreal solicita destitución del dirigente estatal de Morena por conflicto con la Iglesia católica en Zacatecas

SLP

El Universal

Las críticas de Rubén Flores al obispo de Zacatecas han generado una fractura política-religiosa en Morena.

Frente frío 21 provoca temperaturas bajas y lluvias intensas en México
Frente frío 21 provoca temperaturas bajas y lluvias intensas en México

Frente frío 21 provoca temperaturas bajas y lluvias intensas en México

SLP

El Universal

El pronóstico del frente frío 21 incluye temperaturas bajas, lluvias intensas y vientos fuertes en México.

Aeroméxico anuncia vuelo directo Monterrey-París en abril 2026
Aeroméxico anuncia vuelo directo Monterrey-París en abril 2026

Aeroméxico anuncia vuelo directo Monterrey-París en abril 2026

SLP

El Universal

Aeroméxico amplía su oferta con vuelo directo Monterrey-París a partir de abril 2026.

Desplome de avioneta en Toluca deja varios muertos
Desplome de avioneta en Toluca deja varios muertos

Desplome de avioneta en Toluca deja varios muertos

SLP

El Universal

La aeronave transportaba 10 personas, entre las que se encontraban ocho pasajeros y dos pilotos