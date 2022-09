Saxofonista denuncia retiro de apoyo para tratamiento médico

La activista y saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un intento de feminicidio cometido en Hujuapan de León mediante un ataque con ácido cometido el 9 de septiembre de 2019, denunció que tras realizar acciones de protesta pacífica, el Gobierno de Oaxaca le retiró el apoyo para sus tratamientos médicos, dejando un adeudo de alrededor de 300 mil pesos, que incluye el costo de una cirugía ya programada.

"Por pedir que detenga a mi agresor, visibilizar los feminicidios y el plagio de textiles de Ivette Murat en Oaxaca, esta noche Alejandro Murat me avisó a través de dos abogadas que los tratamientos dermatológicos y quirúrgicos a los que l

La joven explicó que tras sobrevivir al intento de feminicidio del que fue víctima, tres meses después y luego de que este medio dio a conocer su caso, en diciembre de 2019, el gobierno oaxaqueño se comprometió a hacerse cargo de los gastos médicos de su tratamiento.

Expuso que desde entonces gobierno estatal asumió los gastos desde su traslado al Instituto Nacional de Rehabilitación, tras lo que ha recibido tratamientos y cirugías; sin embargo, su recuperación no ha concluido.

Al respecto, explicó que los gastos le eran reembolsados un mes o mes y medio después, para lo que ella debía presentar notas que acreditaran los montos.

No obstante, desde el pasado mes de julio, a pesar de tener comunicación con personal de gobierno oaxaqueño que prometió hacerse cargo de las cuentas, éstas no han sido liquidadas. Precisó que de los gastos médicos, hay un monto sin liquidar de 150 mil pesos, aproximadamente, así como una cirugía programada para próximas fechas, de 150 mil pesos, gastos que no se han cubierto.

La noche de este lunes, María Elena asistió a una reunión con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos abogadas del gobierno estatal, donde se le informó que ante la supuesta falta de recursos del gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas, los apoyos le serían retirados de manera definitiva, aún cuando tiene cirugías y tratamientos en puerta.

Ante ello, María Elena afirma que la decisión se debe al desacuerdo del gobernador ante las protestas pacíficas que ha encabezado en fechas recientes, una de ella durante la función vespertina de la Guelaguetza, en el Primer Lunes del Cerro, cuando "Malena" desplegó una manta con la leyenda: Oaxaca Feminicida, tras lo que fue desalojada por la fuerza por decenas de policías.

El hecho causó indignación e incluso organismos internacionales pidieron que se respeten sus derechos a la libre expresión. En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un expediente tras lo sucedido y emitió medidas cautelares luego determinó que se violentó su derecho a la libre manifestación de ideas.

En el segundo Lunes del Cerro, también en la función vespertina de la Guelaguetza y en el cierre de las fiestas de julio, María Elena protestó para exigir que su carpeta sea liberada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para que quede en poder del orden federal.

Además, recordó que Juan Antonio Vera Hernández, el quinto implicado en su intento de feminicidio, continúa prófugo a casi tres años del ataque conocido.

Consultado por EL UNIVERSAL, el gobierno de Oaxaca informó que analiza la información y que dará un posicionamiento oficial sobre la denuncia de María Elena Ríos por la vía institucional.