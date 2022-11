SCJN discutirá acuerdo sobre militares en seguridad pública, informa Zaldívar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El 28 de noviembre se discutirá en el pleno el acuerdo presidencial sobre el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, impugnado por legisladores de oposición, anunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

En su última conferencia de prensa como titular del Alto Tribunal, el ministro adelantó que el proyecto será presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat y fue bajado a la secretaría general de acuerdos el pasado jueves. "El lunes el pleno de la Suprema Corte fijó fecha para el 28 de noviembre".

En el área de murales del edificio sede de la SCJN, Zaldívar afirmó que esto demuestra que el presidente de la Corte no tenía el proyecto en el cajón, porque si hay proyecto de resolución se enlista de inmediato.

"Si no hay proyecto, el presidente de la Corte no es mago para sacar un proyecto de la manga del saco, entonces una vez que tenemos el proyecto vamos a ver este asunto de inmediato el lunes 28 de noviembre, es el único proyecto relacionado con estos temas que tenemos y el último que podemos ver", indicó.

Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que el próximo martes el pleno iniciará la discusión del tema de la prisión preventiva oficiosa, y posteriormente abordarán el tema de la integración del pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

"Les doy la primicia, para el lunes 28 de noviembre se analizará el proyecto relativo al decreto para el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública",

Y en diciembre, añadió, revisarán el caso de los protagonistas de la serie "Duda Razonable".