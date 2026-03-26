SCJN ordena a Grupo Xcaret retirar símbolos mayas en publicidad

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Grupo Xcaret, empresa que opera el parque acuático y temático en la Riviera Maya, debe retirar de sus espacios de publicidad cualquier elemento alusivo al patrimonio cultural maya.

Suprema Corte revoca suspensión definitiva a Grupo Xcaret

Por mayoría de siete votos contra dos, el pleno revocó la suspensión definitiva que un juez en materia Administrativa concedió a dicha empresa y que le permitía continuar empleando imágenes y símbolos mayas en sus promocionales con el fin de atraer turistas.

Origen del conflicto y derechos indígenas

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El caso deriva de 2022 cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo pidió a Grupo Xcaret se abstuviera de usar imágenes y símbolos de los pueblos originarios del estado.

Ante ello, esta empresa presentó un amparo que tocó conocer al Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mismo que le concedió la suspensión definitiva para efecto de que siguiera utilizando imágenes alusivas a la cultura maya en su publicidad.

Pero, en octubre de 2025, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajo el amparo y lo turnó a la ministra María Estela Ríos González, quien propuso al pleno revocar la suspensión definitiva al considerar que es derecho de los pueblos indígenas decidir sobre su patrimonio.