Se confrontan Morena y consejeros al inicio de consulta

En el arranque del proceso de consulta popular, Morena acusó al INE de querer boicotear el ejercicio de participación ciudadana y defender a los expresidentes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En tanto que consejeros electorales respondieron que el órgano administrativo electoral ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para la organización de la consulta popular. Se cuestionó además: "¿Quién ha pagado la millonaria campaña de desinformación?".

En el marco de la sesión de Consejo General del INE, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, acusó al consejero presidente, Lorenzo Córdova, y al consejero, Ciro Murayama, de encargarse de sabotear la consulta popular y ser los defensores de los ex presidentes.

Subrayó que el INE ha llevado a cabo, "de mala gana", la organización de la consulta popular y ello se evidenció en la instalación de apenas un tercio de mesas de votación, además de una campaña de difusión que no ha existido.

"Vimos una contracampaña. Dijeron que la consulta no es para enjuiciar a los ex presidentes. Sí, sí y sí es contra los ex presidentes (...) ello está inmerso en la pregunta, ustedes se empeñan en defenderlos", acusó Gutiérrez Luna.

Advirtió, a Córdova y Murayama, que las acciones tienen consecuencias y en lo que hace a Morena, no se va a callar.

"Ustedes nunca quisieron hacer la consulta. No se dejen engañar con una contra campaña, este ejercicio sí es para enjuiciar a los ex presidentes", exclamó el representante de Morena.

En respuesta, el consejero Ciro Murayama menciono que, desde fuera, solamente ha existido una campaña de desinformación mal intencionada.

"Ha habido una campaña de desinformación, se ha querido engañar a la población y al INE", mencionó.

Ciro Murayama subrayó que se tendrá que investigar, quién o quiénes han pagado "la millonaria" campaña que circula por toda la república, en donde se llamó a participar en la consulta a partir de una pregunta que no está en las papeletas.

Reprochó fue el Poder Legislativo, la legislatura actual, la que decidió que la consulta popular se llevará a cabo el 1 de agosto y no a la par de la elección federal del pasado 6 de junio.

"No se culpe al INE de las decisiones de actores políticos", mencionó.

El consejero Jaime Rivera, subrayó que quien señale al INE de no promover el ejercicio de la consulta popular, miente.

Señaló que personalizar las acusaciones en dos consejeros electorales, es mala fe, toda vez que el INE es un órgano de toma de decisiones de manera colegiada.

En sus posicionamientos, partidos de oposición salieron en defensa del INE.

La consulta, subrayó el representante del PRI ante el INE, Gerardo Triana, no debe generar desconfianza.

Por su parte, el representante del PRD, Ángel Ávila, acusó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al partido Morena, de utilizar la figura de consulta popular para engañar a la sociedad.

Advirtió que, ante un posible fracaso de la consulta popular, Morena y el gobierno, buscarán un "chivo expiatorio", el cual recaerá en el INE.

"Saben que deben buscar un chivo expiatorio y lo han encontrado en el INE. A las 18:00 horas (que cierran las mesas receptoras) van a salir a decir que el INE no hizo suficiente, el INE es el chivo expiatorio de Morena", denunció.

Ávila señaló que la figura de la consulta popular no servirá, en esta ocasión, a la sociedad, pues todo lo que se busca es sacar raja política de este instrumento.

"Esta consulta no va a servir, el PRD hace un llamado a no participar para no avalar un engaño", mencionó.

El representante del Partido Encuentro Social, ante el INE, Ernesto Guerra, defendió que el órgano administrativo electoral fue el encargado de organizar la consulta, pero no el responsable de redactar la pregunta.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas, manifestó que la consulta es una farsa, ejercicio engañoso, amañado y frívolo.

"Seguimos cumpliendo caprichos de un hombre por encima de la ley", indicó.

--Lorenzo Córdova llama a participar en la consulta

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a la ciudadanía a participar en la consulta popular que se lleva a cabo este domingo.

Defendió que el órgano administrativo electoral hizo lo que le correspondió, a pesar de las restricciones presupuestales para la organización de la consulta popular.

"A pesar de las noticias falsas, la consulta va", señalo.

El consejero presidente puntualizó que a pesar de lo que "algunas" voces han señalado, el INE sí se dedicó a la difusión de la consulta, tal como le correspondió a partir del 15 de julio pasado. Se han tenido, expuso, más de 377 mil promocionales en radio y televisión, así como numerosas inserciones en medios impresos y casi mil 500 en espacios exteriores.

Además, añadió, la difusión se ha llevado a cabo en espacios digitales a través de las redes sociales del INE y 335 jornadas de diálogo.

Lorenzo Córdova subrayó que el INE no ha escatimado en su capacidad para llevar a cabo la consulta.

"Hago un llamado a los electores a que tomen su cubrebocas y salgan a votar", señaló.

El representante del Poder Legislativo, de Morena, ante el INE, diputado Alejandro Viedma reprochó que el órgano electoral no instaló suficientes mesas receptoras del voto y tuvo poca difusión de la consulta.

"A pesar de ello esto es un triunfo democrático", declaró.