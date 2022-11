Se construye diálogo con PRI y PAN para reforma electoral, informa Segob

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reveló que el gobierno federal inició un diálogo con el PRI, pero también con otras fuerzas políticas incluido el PAN, en aras de construir una propuesta de reforma electoral, con base en la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en el marco de su visita al Congreso de Aguascalientes, el titular de la Segob destacó que se estableció una mesa de trabajo para enriquecer la iniciativa presidencial, ya que subrayó, hay otras 40 iniciativas de reforma electoral presentadas por diversos grupos parlamentarios.

"Si me pregunta que si la estamos construyendo con el PRI, sí. Hay un grupo de trabajo donde participan legisladores del Partido Revolucionario Institucional, algunos de Acción Nacional y de otras fuerzas políticas, que están tratando de construir una -digamos- propuesta definitiva de reforma constitucional. Se trata, pues, de hacer política", afirmó.

Adán Augusto López reconoció que a diferencia del pasado, hoy en tenemos ejercicios democráticos en los que confían los mexicanos, y precisó que la iniciativa presidencial no busca ni la desaparición del INE ni suprimir el Registro Federal de Electores ni que sea ahora el gobierno el que mantenga el padrón electoral.

"Nada más alejado de la realidad, ni se trata de la desaparición del INE. Mire, en este país y en estos tiempos, nadie puede negar que lo que hoy tenemos lo conocemos como Instituto Electoral, se debió al esfuerzo de muchos mexicanos", reconoció.

El funcionario recordó a Luis H. Álvarez, que "hizo lo suyo, aportó para la construcción de estas instituciones; lo hizo Manuel Clouthier, lo hizo sin ninguna duda el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en el 88 recondujo un movimiento político y lo llevó a la formación de un partido político; o también el aporte del hoy Presidente de la República, por ejemplo el voto por voto se debe a eso. Ahora sí se revisa la votación en las casillas, antes no, por eso tenemos ya ejercicios democráticos en los que los mexicanos confiamos".