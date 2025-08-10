logo pulso
Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa

Evento deportivo busca promover la paz en la región

Por El Universal

Agosto 10, 2025 12:38 p.m.
Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- A 11 meses del estallamiento de la guerra entre dos grupos de la delincuencia organizada que ha dejado un saldo de mil 753 personas muertas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, observó que aun cuando los hechos de violencia muestran una tendencia a la baja, los operativos con las fuerzas federales continúan.

En el marco del inicio de la Rodada y Carrera por la Paz y las Adicciones "Altata Rush 2025", en la que participan más de mil ciclistas y corredores en patines, Rocha moya dijo que no se puede bajar la guardia en el restablecimiento de la paz y la tranquilidad.

Comentó que mientras continúen presentándose los delitos de alto impacto, como son los homicidios dolosos, privaciones de la libertad y robos de vehículos, las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno van a continuar.

Rocha Moya destaco el respaldo que le ha brindado el gobierno federal con la presencia del Ejército, la Guardia Nacional, Marina y los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los cuales mantienen operativos continuos en varios municipios.

Subrayó que las acciones van a continuar hasta que se logre una paz total en el estado, por lo que la presencia de las fuerzas federales es necesaria y cuyos logros están a la vista con las continuas detenciones y aseguramientos de armas y vehículos.

Recordó que en forma periódica los miembros del Gabinete de Seguridad Nacional, encabezados por Omar García Harfuch, sesionan en la capital del estado, lo que permite intercambiar puntos de vista sobre las medidas adoptar en cada caso que se va presentado.

