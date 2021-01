Se debe buscar cómo vacunar a médicos particulares: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se debe de buscar la manera para que médicos particulares que no laboran en hospitales Covid, pero atienden a pacientes infectados, puedan acceder a la vacuna contra la pandemia y señaló que debido a que no son muchos, alcanzaría las vacunas para este sector.

"Hay que buscar la manera de tomarlos en cuenta (....) se tiene la forma porque en general no son muchos, nos alcanzaría el número de vacunas que tenemos con ese propósito".

Este miércoles EL UNIVERSAL informa que a pesar de que en México 43% de las consultas médicas de primer contacto se dan en consultorios y clínicas particulares, personal de salud que labora en hospitales privados vive en la incertidumbre sobre cuándo les aplicarán la vacuna contra el Covid-19.

Consultados, médicos de hospitales privados como San Ángel Inn, Médica Sur, Bité Médica y Centro Médico ABC, entre otros que atienden pacientes Covid, dijeron que hasta el momento no les han informado si los vacunarán; afirmaron desconocer si están siendo considerados para recibir la dosis en los próximos días.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que se está integrando un padrón de médicos que atienden Covid en hospitales privados y del cual, indicó, se ha avanzado.

"Porque la idea, el compromiso es vacunarlos a todos, tanto trabajadores del sector salud, del gobierno, del sector público y del sector privado, a todos.

"Es una prioridad los que están en los hospitales atendiendo COVID, aunque se trate de hospitales privados, ya se está hablando con las asociaciones de estos hospitales para que entreguen sus padrones y se les vacune", agregó.