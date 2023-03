"Se desconocen aún las causas del síndrome de down", señala INP

A-AA+

Hoy en día se desconoce la causa específica del síndrome de Down; sin embargo, se relaciona con factores como el embarazo después de los 35 años, situación actual en muchas mujeres, señaló la coordinadora de la Clínica de Síndrome de Down, del Instituto Nacional de Pediatría (INP) de la Secretaría de Salud, Karla Flores Arizmendi.

También influye si se han tenido abortos o antecedentes familiares de cromosomopatía, dijo en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este 21 de marzo.