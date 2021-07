Se desiste Diana Sánchez Barrios de prisión domiciliaria

En una audiencia que se realizó en las salas orales del penal de Santa Martha Acatitla, Diana Sánchez Barrios se desistió de que la jueza, Nelly Ivonne Cortés, revisara la medida cautelar impuesta, por lo que continuará en prisión y no se le otorgó la prisión domiciliaria.

La audiencia que se realizó horas antes de que se otorgara la prisión domiciliaria a su madre Alejandra Barrios, tenía por objetivo modificar también la medida cautelar, ya que la líder argumentó que los delitos que le acusa la fiscalía, no son graves.

Sin embargo, fuentes refirieron que la mujer acudió al medio día del viernes y pidió ante la autoridad competente, que no se desarrollara la misma, por lo que su abogados no presentaron ningún dato de prueba a favor.

De acuerdo con la información consultada, la fiscalía capitalina rechazaría la solicitud de los abogados defensores para que Diana Sánchez pudiera obtener el beneficio como su madre.

Ayer, la FGJ no se opuso a la petición del abogado Abel Flores para que Alejandra Barrios continuara su prisión pero en su domicilio.

El litigante reconoció que al no oponerse la fiscalía, ayudó para que el debate fuera más ameno entre las partes.