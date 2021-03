Se despide Ricardo Sheffield de Profeco

Al ofrecer su último reporte sobre el "quién es quién" en el precio de los combustibles, Ricardo Sheffield Padilla se despidió como Procurador Federal del Consumidor (Profeco) porque buscará la candidatura de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato en las próximas elecciones.

"Es tiempo de volver a casa para llevar a cabo la cuarta transformación", expresó en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheffield le agradeció al presidente López Obrador por darle la oportunidad de servir a México desde la Profeco.

El presidente López Obrador aseguró no querían dejar ir Sheffield, pero la querencia a su tierra se impuso.

"No queríamos dejarlo ir porque es un servidor público ejemplar, pero quiere ir a a su terruño, a su lugar de origen, no quiere perder la querencia, entonces que le vaya bien", comentó.

El presidente López Obrador dijo que Sheffield será sustituido por una mujer, por la subprocuradora Surit Romero Domínguez.

Nuevo rastrillo

En la presentación del informe sobre los precios de los combustibles, Sheffield Padilla reveló que en una gasolinera en Michoacán se detectó un "rastrillo" con el que no se entregan litros completos, pero que puede ser manejado a distancia y sin necesidad de estar en el lugar.

Comentó que se buscará que en todas las gasolinerías que tengan estos dispositivos se les quite la concesión.