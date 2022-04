Se desplegaron más de 100 mil elementos de la GN: SSPC

Al participar este domingo en la consulta de revocación de mandato, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el país está en paz tranquilo.

En la colonia del Valle, la funcionaria afirmó que hay más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el territorio nacional atendiendo la seguridad del país.

"Nuestra obligación es que el país esté el día de hoy tranquilo, en paz y que toda la ciudadanía pueda salir a ejercer su voto".

Enfatizó que todo el país está en calma, está en paz, por lo que espera que así continúe durante la jornada de la consulta.

"Después de aquí vamos a estar atentos en el monitoreo de algún incidente que se requiera, pero nosotros vemos que está muy, muy en paz, muy en calma, con mucha tranquilidad".

La secretaria de Seguridad señaló que es un deber ciudadano cumplir y votar en este ejercicio ciudadano que representa la revocación de mandato.

"Acudí a ejercer mi obligación cívica, ciudadana, de votar el día de hoy en esta consulta ciudadana y fue muy rápido muy breve.

"Llegamos un poquito antes, así que fui la primera que pasé a la casilla, porque como estaba dividida en tres, me tocó la R", señaló.

En tanto, resaltó la agilidad con la que fue atendida por los funcionarios de casilla.

"No hubo ningún problema, muy ágiles las personas que están aquí, los representantes lo hicieron en tiempo y en forma", comentó.

En la alcaldía Cuauhtémoc no se han registrado incidentes mayores hasta las 11 de la mañana en el marco de la jornada de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la apertura de las casillas se realizó sin retrasos y la afluencia de votantes es de baja a regular.

Desde temprana hora en la unidad habitacional Tlatelolco, donde se instaló una casilla, decenas de personas, la mayoría adultos mayores, acuden a sufragar en esta jornada dominical y aprovecharon la mañana para asistir a misa o a los tianguis cercanos.

"Yo ya voté y ahora voy al tianguis que se pone en Tlatelolco. Creo que hay poca gente hasta ahora, pero esperemos que más tarde salgan a votar a favor del presidente López Obrador", expuso Armando Sánchez, jubilado del ISSSTE.

En la zona de Tepito y La Lagunilla, algunos comerciantes señalaron que a pesar de que sus dirigentes les pidieron acudir a votar, para ellos es más importante este día por las ventas que representan.

"Pues nos han estado insistiendo que no dejemos de votar, pero por acá no hay casillas y si dejó una o dos horas el puesto, pues son menores ventas, más ahora que apenas se está recuperando después de la pandemia", dijo Elvira Méndez, vendedora de calzado en el mercado Granaditas de La Lagunilla.