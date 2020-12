Se disuelve la coalición "Juntos haremos historia" en Morelos

La dirigencia estatal de Morena abandonó la mesa de negociaciones en el comité nacional donde se analizaba la alianza con el Partido Encuentro Social en los comicios de junio de 2021.

Morena Morelos reiteró su rechazo a repetir la coalición "Juntos haremos historia", porque también excluyó al PT local.

A su vez, el Partido del Trabajo se adelantó al rechazo público de Morena e informó que con el aval de la dirigencia nacional y sus estructuras municipales y distritales, no firmarán coalición con otro partido en Morelos.

En un comunicado, Morena informó que su rechazo a competir al lado de otras fuerzas políticas se debe a que, atendiendo al pronunciamiento de su Consejo y su base militante, se confirma que no hay coincidencias políticas ni programáticas con las que se pueda transitar con el Partido Encuentro Social.

"Hemos sido institucionales, sabemos escuchar y consultar; sin embargo, lo más importante para Morena es mantener el fuerte arraigo que tiene con su estructura y base militante, antes de comprometerse con intereses que son ajenos al objetivo superior del cambio verdadero y de la cuarta transformación", expresó Morena Morelos.

Morena subrayó que su proyecto político en el estado está basado en el respaldo popular que tiene para ir a una elección triunfadora con aliados naturales que no pondrá en riesgo para satisfacer intereses ajenos a los legítimos de la ciudadanía.

Por su parte el PT dijo que mantiene firmes los principios de la cuarta transformación y se ratifica como un partido de izquierda moderna, "en contraposición al desdibujamiento de Morena que prefirió formar filas con partidos como Encuentro Social".

Más adelante el PT convocó a la militancia disidente de Morena, comprometidos con Andrés Manuel López Obrador, para sumarse al proyecto político del Partido del Trabajo para seguir trabajando por la cuarta transformación de México.

"En el Partido del Trabajo consideramos que ha llegado el momento de rescatar a Morelos, que es necesario que en la próxima elección gente de bien, que sienta y le duela lo que está pasando en Morelos, sea quienes tomen las riendas de nuestros gobiernos", expuso el PT.