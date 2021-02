Se entrega médico acusado de abusar sexualmente de la doctora Mariana en Chiapas

A 22 días de que fue hallada muerta, Mariana Sánchez Dávalos, este jueves por la tarde se entregó voluntariamente el médico Fernando Cuauhtémoc "N" presunto agresor sexual de la joven de 24 años de edad, que prestaba su servicio social en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo.

En un video que publicó en redes sociales, Fernando Cuauhtémoc "N" dijo que se entregaba de manera voluntaria "para enfrentar la situación legal de que se me imputa".

El médico se entregó ante autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el municipio de Ocosingo.

La Fiscalía General de Chiapas informó que Fernando Cuauhtémoc fue detenido por el delito de hostigamiento sexual en contra de Mariana Sánchez Dávalos.

En el video Fernando Cuauhtémoc dijo que desde que fue acusado de la muerte de Mariana ha sufrido una persecución en domicilios donde vive su familia, en Tuxtla, Ocosingo, Yajalón y "en un rancho de mi finado abuelo".

Desde que fue hallada muerta Mariana, él acudió a declarar ante la fiscal Martha Hernández, con la que acordó que si se requería abundar con su declaración, entonces que le mandaran mensajes o hiciera una llamada por teléfono, pero contrario a esto, "ha mandado gente de civil y armada para agredir a integrantes de mi familia".

En el video Fernando Cuauhtémoc dijo que "no tienen nada que ver" con la muerte de Mariana Sánchez Dávalos.

"Me vengo a entregar a este Juzgado, para que ya termine la violencia en contra de mi familia y la persecución de manera injusta. Queremos que esto se resuelva de la manera más favorable a favor de un servidor", explicó en el video Fernando Cuauhtémoc.

En el comunicado, la Fiscalía no habla de las denuncias en contra del galeno que se realizaron desde el 2014, por otros hechos de hostigamiento sexual contra pacientes y compañeras del Hospital de Yajalón, donde laboraba.

El detenido fue trasladado hacia Tuxtla Gutiérrez y de ahí será enviado al penal de El Amate, donde quedará a disposición de un Juez.

El 9 de febrero renunció la directora de la Faculta de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, Ana María Flores García y en su lugar fue nombrado José del Carmen Rejón Orantes, debido a que no atendió la petición de Mariana, para poder dejar la clínica en Nueva Palestina.

El día 6 de febrero, fue detenida la directora de la clínica de Nueva Palestina, Analí "N", donde Mariana prestaba su servicio social, acusada del delito de abuso de autoridad.