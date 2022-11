Se entrega Rautel, implicado en feminicidio de Ariadna Fernanda; "soy inocente, yo no la maté", dice

A-AA+

Rautel "N", buscado por la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su presunta participación en el asesinato de la joven Ariadna Fernández, se entregó la madrugada de este lunes en Monterrey, Nuevo León.

El hombre se presentó, acompañado por sus abogados, ante la Fiscalía especializada en Feminicidio de Nuevo León.

En declaraciones a medios locales, dijo que se acababa de enterar que era buscado por las autoridades de la Ciudad de México y decidió entregarse porque se considera inocente.

"Soy inocente de lo que se me imputa yo no la maté", declaró.

También pidió a sus amigos a que "salgan, hagan algún movimiento, que la gente me conozca".

Su abogado, Marcos Grifaldo Padrón, dijo que su cliente se entregó de manera voluntaria porque "cree en la justicia mexicana" y para llegar a la verdad de lo que pasó