Se estanca programa de internet gratuito de la 4T

El programa de la Cuarta Transformación, Internet para Todos, lleva sin conectar un sólo sitio en los más recientes cinco meses, de acuerdo con la información que emite el gobierno federal.

En septiembre del año pasado, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos informó que existían mil sitios de atención con internet público ubicados en 24 entidades, cifra que se mantiene a febrero de 2021.

Hasta 2018, el país tenía 101 mil sitios con acceso gratuito a internet bajo el programa México Conectado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero fueron desconectados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Plan de Negocios de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos señala como objetivo habilitar el acceso a la red gratis en 200 mil puntos, lo que significa que se tendrían que conectar 49 mil 750 puntos en promedio por año de 2021 a 2024 para lograr la meta del gobierno.

El martes pasado, durante la conferencia mañanera, el Presidente comentó que se está avanzando con el proyecto de conectar a internet a todo el país: "Ya debemos tener posibilidades de comunicación por internet en cerca de 100 mil localidades sin internet", aseguró.

Agregó que se requieren equipos especiales que se compran en el extranjero, "porque no hay aquí para la conexión de internet... eso es una revolución cuando logremos que todo el territorio tenga comunicación por internet se va avanzar mucho".

Como lo informó EL UNIVERSAL, en septiembre pasado, Oaxaca y Guerrero, entidades con bajo acceso a internet, carecen de alguno de los mil sitios de conexión. Lo mismo ocurre en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Zacatecas y Quintana Roo, donde no hay puntos de acceso.

El programa... un misterio

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos ha sido un gran misterio desde que inició el proyecto, comenta Michel Hernández, especialista en telecomunicaciones y regulación.

"Fue anunciado como el gran proyecto de conectividad de ese sexenio, pero la información que proveen es que el plan de ingeniería son cinco puntos, de los cuales dos se refieren a planeación, es una burla que respondan que su proyecto de ingeniería es la planeación", subraya.

Hernández menciona que se trata de una empresa y se debería tener un plan de negocios específico en el que se mencionen las zonas a cubrir, considerando que su título de concesión establece restricciones, como que no pueden prestar servicios en zonas donde existen operadores.

Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), destaca que no hay claridad.

Mientras no haya una política digital no podemos hacer ninguna medición de hacia dónde vamos, qué necesitamos, qué tiene que hacer el Estado, la iniciativa privada y la población, opina.

Apalancada en red compartida

En diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha hecho mención que la cobertura de internet en el país se lleva a cabo de la mano de Altán Redes.

Sin embargo, este es un proyecto distinto a la red de CFE y es una empresa que en asociación público-privada (APP) con el gobierno desarrolla una red de telecomunicaciones, cuyo objetivo es que los operadores usen su infraestructura para dar servicios a usuarios finales, con un costo de por medio para las compañías y los usuarios finales.