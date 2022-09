Se ganaron todos los amparos sobre el Tren Maya: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se ganaron todos los amparos que detenían la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, porque no tuvieron razón los pseudo-ambientalistas.

"Ya no hay amparos, se ganaron todos los amparos, no tuvieron razón los pseudo-ambientalistas, porque aquí están los intereses de grupo, de ese señor (José Ramón) Cossío y Claudio X. González", dijo el Mandatario en conferencia de prensan en Palacio Nacional.

Ayer martes el juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo Pérez, revocó la suspensión definitiva que le había concedido al Consejo Nacional de Litigio Estratégico contra las obras en el tramo cinco norte que va de Benito Juárez (Cancún) a Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Novelo Pérez declaró fundado el incidente de modificación y/o revocación de la suspensión definitiva que promovió Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado de Fonatur Tren Maya, ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo de 43.5 kilómetros.

El presidente López Obrador explicó que ahora cada tres semanas realiza un recorrido de supervisión de obra por helicóptero de las Fuerza Aérea Mexicana para hacerlo de manera completa pues son mil 550 kilómetros los que abarca la obra.